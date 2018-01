Elisabetta Canalis in lacrime per la morte del padre: succede nel programma Le spose di Costantino. La showgirl, sottolineando come al padre sarebbe piaciuto il viaggio in Giamaica, ha infatti avuto un momento da occhi lucidi: e non sarebbero le uniche lacrime versate da Elisabetta Canalis, come ha confessato la stessa ex velina.

‘A lui sarebbe piaciuto molto questo viaggio’: ed Elisabetta Canalis si commuove in tv.

Elisabetta Canalis: ‘A mio padre sarebbe piaciuta la Giamaica’

Nel programma Le spose di Costantino, il conduttore Costantino della Gherardesca ‘sposa’ una fortunata e va con lei in viaggio di nozze.

Nella prima puntata del docureality di Rai2 tocca ad Elisabetta Canalis, cui tocca il viaggio di nozze in Giamaica, dove per tre volte si fingeranno qualcun altro per vivere e lavorare nella cultura giamaicana.

Ma Canalis, ricordando come al padre Cesare sarebbe piaciuto viaggiare in Giamaica, si commuove: l’ex velina ricorda di aver viaggiato spesso in compagnia del padre, prima che una grave malattia lo portasse via a 78 anni.

LEGGI: Lutto per Elisabetta Canalis: il padre Cesare è morto mentre si trovava negli Stati Uniti

Elisabetta Canalis: ‘In Giamaica ho pianto spesso’

E, stando a quanto confessato dalla stessa showgirl, non è l’unico momento lacrimoso vissuto dalla Canalis, che a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di aver sentito moltissimo la mancanza della figlia Skyler e di aver vissuto momenti molto difficili.

‘Ho visto luoghi così sporchi dove normalmente noi non appoggeremmo nemmeno un sacchetto della spazzatura. Ho pianto – rivelava Canalis – davanti a certe scene con i bambini’.

Cesare Canalis, il padre di Elisabetta scomparso nel 2017

Il padre di Elisabetta Canalis è mancato all’inizio del 2017, a Los Angeles, dove era andato per trovare figlia e nipotina.

Cesare Canalis lavorava come medico, ed è stato a lungo direttore della clinica radiologica dell’Università di Sassari – il cui direttore aveva annunciato la scomparsa.

Secondo quanto rivelato dalla Canalis un paio di mesi dopo, l’uomo aveva accusato un malore, in seguito al quale lo hanno ricoverato ed è rimasto un mese in rianimazione, purtroppo non riuscendo a risvegliarsi.