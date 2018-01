Belén Rodriguez smentisce ironicamente i troppi interventi chirurgici che – secondo le indiscrezioni di gossip – preoccupano gli amici. La showgirl argentina, su Instagram, posta una sua foto a quindici anni in cui dimostra come anche da piccola avesse… tanta fortuna, con il suo lato b invidiabile e anche delle labbra non proprio snelle. Basterà per mettere a tacere i detrattori di Belén?

Al grido di ‘ironia’ e ‘vi amo’, Belén Rodriguez smentisce di abusare dei ritocchini.

Belén Rodriguez: su Instagram la foto da 15enne

L’argentina posta una foto da quindicenne, mostrando un lato b che non è molto differente rispetto a quello mostrato oggi, a circa 15 anni di distanza

‘Diciamo che la fortuna a me non è mai mancata! #ironia #viamo’, la didascalia della fotografia, per smentire di essersi sottoposta a interventi di sorta, almeno sul sedere.

Ma anche le labbra hanno attirato l’attenzione dei followers della Rodriguez, visto che Belén mostra di aver avuto labbra carnose sin da adolescente.

I pentimenti di Belén per i ritocchi

Come detto, secondo il settimanale Novella 2000, alcuni amici dell’argentina sarebbero preoccupati per le troppe sedute dal chirurgo plastico, peraltro recentemente cambiato e più volte l’argentina, in passato, si era detta pentita di alcuni interventi.

Nello specifico, Rodriguez aveva parlato di un aumento del seno, e nel maggio del 2017, aveva postato una foto d’epoca con la frase: ‘Io a 19 anni, credo una delle prime sfilate, ma la domanda che mi pongo è… Ma perché ti sei rifatta le tette? Erano già belle!‘.