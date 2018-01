Ci hanno messo appena tredici mesi dallo scambio delle promesse: Ricky Martin e il fidanzato Jwan Yosef si sono sposati. Il matrimonio si è tenuto quasi in gran segreto, i due innamorati si sono limitati a sbrigare le pratiche burocratiche in attesa di celebrare degnamente l’evento con una festa. A confermare e raccontare delle nozze con Jwan Yosef è stato lo stesso Ricky Martin, in fase promozionale per la sua partecipazione a The Assassination Of Gianni Versace.

Ricky Martin ha sposato Jwan Yosef, la conferma del matrimonio

Intervistato dal canale E!, Ricky Martin ha confermato le nozze con Jwan Yosef, annunciate con largo anticipo nel novembre 2016. Il cantante portoricano e il modello stanno insieme da due anni.

Leggi: Ricky Martin ha chiesto in sposo Jwan Yosef

‘Sono un marito’ ha svelato Ricky Martin nell’intervista al canale televisivo, seppur non dando dettagli definiti sulla data del matrimonio con Jwan Yosef. Tutto in gran segreto, quindi? A quanto pare sì.

‘Faremo una festa tra un paio di mesi, ma ci siamo scambiati i voti’ ha poi aggiunto il cantante portoricano, sottolineando che in pratica tutta la parte burocratica del matrimonio è stata ampiamente espletata, anche gli accordi prematrimoniali tra loro.

Manca quindi soltanto il megaparty di nozze, che a conti fatti si terrà finita la fase di promozione di The Assassination Of Gianni Versace, dove Ricky Martin interpreta la parte del fidanzato dello stilista calabrese ucciso nel 1997.

L’amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef: galeotto Instagram!

La coppia di Ricky Martin e Jwan Yosef è nata sui social, precisamente su Instagram: era stato il cantante di origine portoricana diventato famosissimo nel mondo con Un dos tres Maria a raccontare come si fossero conosciuti.

Jwan Yosef è un artista siriano, ha 12 anni meno di Ricky Martin: il loro primo contatto è avvenuto tramite il social delle fotografie, davvero galeotto nel loro caso.

Leggi: Strage di Orlando, Ricky Martin: ‘Non posso donare il sangue perché sono gay’

‘Io sono un collezionista, lui è un artista. Stavo dando un’occhiata online e ho visto questo stupendo pezzo, così gli ho scritto’ aveva svelato il cantante. Tanti scambi di messaggi per sei mesi e finalmente l’incontro a Londra, dove all’epoca viveva Jwan Yosef, fino all’amore.

La coppia si è fidanzata ufficialmente nel 2016 dopo un anno di relazione: Ricky Martin è già padre di due gemelli, Valentino e Mateo, avuti tramite madre surrogata nel 2008. Il coming out del cantante è arrivato nel 2010 dopo anni di voci.