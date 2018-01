Se ne è parlato tanto del jet privato di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, e a criticarli anche Maurizio Costanzo. La moglie di uno presentatori più noti di Mediaset torna ad essere contestata per aver ostentato la propria ricchezza, secondo molti conseguenza del matrimonio con Bonolis. A commentare l’accaduto è intervenuto anche il marito di Maria De Filippi, il quale ha elegantemente sottolineato che nella vita ‘la forma è la sostanza’.

Un’opinione da molti condivisa, dunque, quella di Maurizio Costanzo nei confronti di Sonia Bruganelli. La foto pubblicata su Instagram ritraente Adele – la figlia minore di Paolo Bonolis – sul Jet privato che li avrebbe trasportati in Kenya per le vacanze natalizie ha fatto discutere ed indignare gli utenti del web, tanto da ritenere tale ostentazione un’offesa ai poveri. E’ su NuovoTv che anche Maurizio Costanzo pubblica un commento personale.

Maurizio Costanzo contro la moglie di Bonolis: ‘Avrebbe potuto evitare’

Dopo Aldo Grasso, anche Maurizio Costanzo critica la moglie di Bonolis in merito all’ostentata ricchezza da lei pubblicata sui social.

La famiglia Bonolis ha, infatti, raggiunto il Kenya con un jet privato e puntuale come ogni anno la Bruganelli avrebbe reso pubblica tanta comodità.

‘Vip e persone comuni hanno un grande prurito alle mani, per cui appena fanno una foto devono subito pubblicarla sul web, sperando di ricevere consenso e commenti. Insomma, i social non fanno altro che incrementare il nostro narcisismo’.

E’ così che afferma in un primo momento il noto conduttore romano, per poi commentare direttamente l’interessata: ‘Lei fa benissimo a spendere i soldi come crede ma forse avrebbe potuto evitare di mostrare al mondo intero come viaggia perché nella vita anche la forma è sostanza!’.

Insomma, come avrà reagito la Bruganelli davanti a tali parole?

Sonia Bruganelli risponde alle critiche di Aldo Grasso: ‘Prossima volta sono eliche’

La Bruganelli ha letto le innumerevoli critiche ‘del giorno dopo’ rivolte alla foto ritraente il jet privato pubblicata su Instagram e, tra queste, non poteva sfuggire l’articolo di Aldo Grasso.

‘Le lotte di classe della signora Bonolis’ ha così scritto il giornalista, ‘Le piace provocare. La classe è proprio ciò che non si può acquisire né inventare, è ciò con cui si nasce, una grazia connaturata’.

A tali parole, la moglie di Paolo Bonolis ha risposto con un video girato su un elicottero in terra africana, un video ironico e alquanto stuzzicante.

‘Io chiedo umilmente scusa se mi sono permessa di prendere, come tutti quelli che se lo possono permettere, un aereo privato. Non lo prenderò più, adesso solo eliche’.