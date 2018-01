Sembrava ci fossero degli screzi tra i conduttori de La vita in diretta, ma non c’è stata alcuna lite tra Francesca Fialdini e Marco Liorni. Negli ultimi tempi, infatti, si era diffuso il gossip riguardante un rapporto burrascoso tra i due volti del programma quotidiano di Rai 1 tanto che si parlava di legami professionali messi seriamente a rischio a causa di un’accesa rivalità tra i due.

Ma dopo voci insistenti su una lite tra Francesca Fialdini e Marco Liorni, la conduttrice de La vita in diretta ha deciso di smentire via Instagram. La giornalista, però, ha preferito non menzionare il gossip lanciato da Spy sul legame burrascoso con il collega Rai, ma ha inviato un messaggio ai suoi fan annunciando di essere nuovamente malata e ringraziando pubblicamente Liorni per l’aiuto che le ha dato – e le darà – in questi giorni in cui non riuscirà ad essere in video in perfetta forma.

Francesca Fialdini: ‘Fortunata ad avere un compagno di lavoro come Marco Liorni’

‘È tornata la febbre. La seconda volta in pochi giorni, accidenti’ – ha esordito Francesca Fialdini su Instagram allegando un’immagine di lei e Marco Liorni negli studi de La vita in diretta.

‘È un ceppo resistente e chi ha già preso questa influenza si riguardi e si prenda i suoi tempi!’ – ha proseguito la conduttrice Rai, concludendo con un ringraziamento particolare nei confronti di Marco Liorni.

‘Oggi Marco mi aiuterà ancora una volta e si prenderà cura di me’ – ha scritto – ‘Sono fortunata ad avere un compagno di lavoro così. Grazie socio’.

Parole semplici che sembrano voler smentire le voci su un litigio o un’accesa rivalità tra i due conduttori Rai che, secondo quanto dichiarato dal settimanale Spy, si parlerebbero solo attraverso gli autori.

Marco Liorni e Francesca Fialdini: è guerra ‘di minuti’?

Secondo il gossip – che pare essere, dunque, infondato – i due conduttori de La vita in diretta non avrebbero mai avuto un ottimo rapporto di lavoro tanto che, il loro scambio di battute, pare fosse limitato alla semplice diretta.

I ben informati, infatti, sostenevano che Marco Liorni e Francesca Fialdini fossero in comunicazione solo attraverso terze persone e combattessero una sorta di ‘guerra’ basata sui minuti a loro disposizione.

‘Un duello di minutaggio sulle notizie’ – scriveva giorni addietro il giornale di cronaca rosa – ‘I due si parlano solo attraverso gli autori, cosa non buona per il normale svolgimento di una trasmissione’.

Visto il messaggio via Instagram di Francesca Fialdini, però, sembra che i rapporti con Marco Liorni siano di tutt’altra natura…a meno che la situazione non si sia risolta proprio nelle ultime ore.