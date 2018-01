Sempre lontano da qualunque polemica, questa volta Giorgio Mastrota si è esposto scagliandosi contro Forum e definendo il programma condotto da Barbara Palombelli davvero ‘trash’. Il re delle televendite, ospite di Sbandati su Rai 2, non ha esitato nel dipingere in modo negativo lo show Mediaset di Canale 5 e Rete 4 sostenendo che, nel corso degli anni, sia cambiato radicalmente e in modo poco istruttivo.

‘Forum è diventato trash!’ – ha asserito Giorgio Mastrota, ospite di Gigi e Ross su Rai 2 il 9 gennaio 2018. In merito ad un servizio ironico di Sbandati sulla ‘black list dei programmi televisivi’, quello condotto quotidianamente da Barbara Palombelli è stato preso di mira per la scelta di invitare poco credibili attori stranieri per presentare al giudice di turno uno dei tanti casi trattati dalla trasmissione. Per l’occasione, la presenza di Giorgio Mastrota non poteva passare inosservata e il televenditore non si è sottratto dal commentare in modo negativo lo show che ospita giornalmente le sue famigerate vendite televisive.

Giorgio Mastrota: ‘Le televendite sempre considerate trash, ma…’

‘Faccio le televendite che vanno in onda all’interno di Forum’ – è intervenuto Mastrota, cogliendo di sorpresa anche Gigi e Ross – ‘E le televendite sono sempre state considerate trash, invece Forum è talmente trash che il mio momento è educational!’.

‘Quando arrivo io con il box o il materasso doccia, mettono i bambini a guardare’ – ha proseguito con ironia il volto tv, meritandosi un sentito applauso da parte dei conduttori di Sbandati e di tutti i presenti.

Nessuno, però, poteva aspettarsi questo affondo diretto da parte di Giorgio Mastrota che si è sempre dimostrato un personaggio poco avvezzo alle polemiche.

Barbara Palombelli: ‘Forum è molto amato, la gente si appassiona alle storie’

Nonostante la stoccata di Giorgio Mastrota e i commenti negativi sul programma da parte degli appassionati di tv, Forum continua ad essere uno degli show di Mediaset più seguiti.

Dopo un 2016 di successi – Forum è stato seguito da un milione e 800 mila telespettatori con oltre il 21 per cento di share – Barbara Palombelli è tornata al timone del programma difendendolo a spada tratta da chiunque lo additi come diseducativo.

‘Forum è molto amato e seguito soprattutto perché, alla fine della causa, viene emessa una decisione da parte di uno staff di super esperti’ – aveva dichiarato la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni prima dell’inizio della nuova stagione.

‘Nel nostro programma si dà un senso a quello che viene raccontato. La gente da casa si identifica. Da noi la rissa non è fine a se stessa’ – ha continuato la Palombelli che, quotidianamente, affronta a Forum gli argomenti più disparati.

