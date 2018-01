Sembra essere tornato il sereno tra Fausto Brizzi e la moglie Claudia Zanella avvistati di nuovo insieme dopo lo scandalo che ha travolto il regista. I due, infatti, sembravano essersi radicalmente allontanati in seguito alle accuse di molestie mosse nei confronti di Brizzi da parte di alcune giovani attrici che, attraverso Le Iene, avevano deciso di denunciare quanto accaduto durante i provini con il cineasta.

Ad annunciare in esclusiva il ritorno della coppia composta da Fausto Brizzi e Claudia Zanella è stato il settimanale Oggi che ha immortalato i due insieme alla figlia Penelope. A differenza degli ultimi scatti che avevano ritratto il regista romano e la moglie separatamente e con il volto imbronciato, adesso sembra che tra i due la pace sia stata ristabilita. Come documentato, infatti, la famiglia Brizzi è stata avvistata presso un luna park in zona Eur, a Roma, non lontano dall’abitazione dove sono tornati a vivere insieme. A conferma della ritrovata stabilità, un bacio tra Brizzi e la Zanella che spazzerebbe via ogni dubbio riguardante la separazione dei due.

Fausto Brizzi, la prima uscita con la moglie dopo lo scandalo

Solo un mese fa, invece, la prima uscita di Fausto Brizzi e della moglie sembrava essere tutt’altro che pacifica.

La coppia, infatti, era stata avvistata in giro per i negozi romani con facce lunghe e ancora troppo affrante in seguito allo scandalo molestie.

Nonostante Claudia Zanella sia sempre rimasta accanto al marito durante il periodo più difficile, pareva che il rapporto di coppia fosse stato definitivamente minato tanto che, nella lettera inviata alla stampa dall’avvocato di famiglia, la moglie di Brizzi aveva chiesto rispetto, in particolar modo per la figlia Penelope.

E, proprio in seguito alle accuse arrivate direttamente dalle attrici attraverso i microfoni de Le Iene, la Zanella si era esposta sostenendo che il marito fosse ormai vittima di un ‘tribunale mediatico’ e, fino a prova contraria, quelle illazioni erano solo voci infondate sprovviste di prove concrete.

Fausto Brizzi e Claudia Zanella, il matrimonio e la nascita della figlia

Sposati dal 2014, si vociferava che il matrimonio tra Fausto Brizzi e la moglie Claudia Zanella fosse in crisi ancora prima dello scandalo molestie in cui il regista è stato coinvolto.

Secondo il gossip lanciato sempre da Oggi, infatti, dopo tre anni insieme e la nascita della figlia Penelope avvenuta nel 2016, l’attrice aveva fatto delle ‘scoperte sorprendenti sul conto del marito Fausto Brizzi’ che l’avevano spinta a mettere in discussione la loro unione.

Poco dopo l’uscita della notizia, però, fu proprio la coppia a smentire la crisi del matrimonio con tanto di comunicato diramato dall’avvocato in cui si riteneva che le affermazioni fatte fossero ‘destituite di ogni fondamento’.

Ad oggi, dunque, ancora una volta Fausto Brizzi e la moglie Claudia Zanella mettono a tacere le voci che li vorrebbero vedere definitivamente separati con un’uscita di famiglia che sembra tutt’altro che preoccupata e tesa.

