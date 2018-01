E’ finita tra Eleonora Pedron e Tommy Vee: la ex Miss Italia ha lasciato il deejay divenuto noto grazie alla partecipazione al Grande Fratello 4 ed è volata in America dove ha trascorso le vacanze di Natale. Il gossip delle ultime ore, dunque, annuncia che la ex compagna di Max Biaggi è nuovamente libera dal punto di vista sentimentale e l’avvistamento insieme a Riccardo Grande Stevens non deve preoccupare gli spasimanti: i due sono solo amici.

A rivelare che Eleonora Pedron ha lasciato Tommy Vee è stato il settimanale Chi che ha raccontato le vacanze natalizie a New York della ex Miss Italia insieme ad un ‘quasi-membro della famiglia Agnelli’. Riccardo Grande Stevens, figlio dell’avvocato Franzo, infatti, è lo storico avvocato della famiglia Agnelli e, a quanto pare, anche grande amico della Pedron che ha trovato in lui un valido compagno con cui trascorrere le vacanze di Natale. Da tempo, tuttavia, si vociferava che la relazione tra Eleonora e Tommaso Vianello stesse attraversando un momento difficile tanto che lui stesso aveva definito il loro rapporto un po’ ‘precario’.

Eleonora Pedron e Tommy Vee: perché si sono lasciati?

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Eleonora Pedron ha preferito non scendere nei dettagli della sua relazione con Tommy Vee.

Alla base della decisione di dire addio al noto deejay, tuttavia, ci sarebbero dei motivi personali e non un tradimento, come molti avevano iniziato a pensare.

Eppure, l’amore tra la Pedron e Vianello sembrava essere nato sotto una buona stella: la passione tra i due era scoppiata ad Ibiza dopo un periodo di conoscenza e Tommaso si era detto entusiasta della nuova compagna.

‘Adoro Eleonora: è una bellissima ragazza e ha anche il grande vantaggio di essere intelligente’ – aveva dichiarato lui a Spy, mentre lei gli aveva fatto eco ammettendo di aver trovato con Vianello un’ottima sintonia.

Tutto, però, è durato solo sei mesi e l’amore tra Eleonora e Tommaso è svanito con i primi freddi invernali.

Eleonora Pedron, i fidanzati famosi della ex Miss Italia

Tommaso Vianello, dunque, è solo l’ultimo delle conquiste della bellissima Miss Italia 2010: Eleonora Pedron, infatti, vanta importanti storie con fidanzati famosi.

La sua relazione più nota – ed importante – resta quella con il motociclista Max Biaggi da cui ha avuto anche due figli, Inés Angelica e Leòn Alexander.

L’amore tra i due, poi, si è concluso nel 2015 con tanto di annuncio via Twitter dello sportivo, mentre la Pedron si era già legata a Daniele Conte, fratello del ben noto Antonio, allenatore del Chelsea.

Anche in questo caso, l’amore tra i due è durato due anni: poco dopo, Eleonora ha annunciato il fidanzamento – ormai terminato – con Tommaso Vianello.

