Daniela Rosati oggi, la conduttrice svela: ‘Vivo in castità e spero di entrare in convento’

Ex volto di Mediaset e Rai, oggi Daniela Rosati ha cambiato radicalmente vita trasferendosi in Svezia e diventando 'un'oblata, ovvero consacrata all'ordine di Santa Brigida'. La conduttrice si racconta in una recente intervista e spiega di aver riscoperto la felicità grazie alla fede, sperando un giorno di entrare in convento per 'vivere in adorazione perpetua'.

da Luana Rosato, il