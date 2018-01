Troppi ritocchini per Belén Rodriguez, che gli amici invitano a non esagerare. I correttivi starebbero diventando un vizietto della showgirl argentina, le cui labbra – secondo alcuni intimi – si sarebbero gonfiate un po’ troppo. E pensare che in passato la Rodriguez si era persino pentita di aver fatto alcuni interventi.

‘Ho fatto qualche punturina in viso ma sono arrivata alla conclusione di non fare più niente’: queste le parole di Belén Rodriguez qualche anno ma, ma apparentemente la showgirl ci ha ripensato.

Belén e la chirurgia estetica: gli amici preoccupati

Secondo Novella 2000, gli amici dell’argentina sono preoccupati per i troppi ritocchini, e le starebbero consigliando di smettere.

La rivista di Roberto Alessi sostiene che Belén Rodriguez starebbe infatti ricorrendo a diversi ritocchi di chirurgia estetica.

Non solo: la showgirl e conduttrice avrebbe lasciato il suo ‘storico chirurgo’ per un medico veneto del quale si fiderebbe ciecamente, ma gli amici consigliano cautela e le hanno detto che le sue labbra si sarebbero gonfiate un po’ troppo.

Belén Rodriguez: ‘Pentita per essermi rifatta il seno’

E pensare che, nel 2014, Belén si era detta pentita per i ritocchino di troppo: all’epoca doveva presentare la trasmissione ‘Come mi vorrei’, in cui dava consigli ai partecipanti su come migliorare il proprio aspetto fisico.

Intervistata da TV, Sorrisi e canzoni, la showgirl ammetteva di non avere grandi difetti fisici, ma confessava che a 21 anni aveva il complesso del seno piccolo ed era ricorsa alla chirurgia estetica.

‘Ma ne sono pentita: si può essere femminili anche con una seconda misura’, confessava la showgirl, aggiungendo di amarsi e curarsi molto più di prima.

Pur lavorando molto, infatti, Rodriguez spiegava di potersi prendere un’oretta al giorno solo per lei, in cui andare in palestra, dall’estetista o per farsi maschera di bellezza a casa.

‘Un po’ mi viene naturale, un po’ è doveroso per una donna che fa spettacolo’, concludeva.