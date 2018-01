A partire dal caso Weinstein sono molti i Vip accusati di molestie sessuali e tra questi anche star insospettabili che nell’ultimo periodo hanno sconvolto l’intero panorama hollywoodiano e non. Il caso ha, infatti, varcato i confini americani per giungere persino in Italia coinvolgendo uno dei presentatori di spicco del panorama nazionale. Da Weinstein a James Franco quali sono stati, dunque, i Vip accusati di molestie sessuali?

Attori, registi, produttori, sceneggiatori. Probabilmente forti della loro popolarità, sono tante le star che hanno osato avance o addirittura molestie sessuali nei confronti di alcune colleghe o collaboratrici. Weinstein è, probabilmente, stato il caso più eclatante, l’inizio di un inimmaginabile susseguirsi di nomi accusati da donne di spettacolo rimaste in silenzio per molto, forse troppo, tempo. Di seguito alcuni dei nomi insospettabili che hanno causato scalpore nel mondo del cinema e della televisione.

Leggi anche: Harvey Weinstein, le attrici che lo accusano di abusi

I Vip accusati di molestie sessuali

Da Harvey Weinstein a James Franco, da un insospettabile Dustin Hoffman a Kevin Spacey, da Nick Carter all’italiano regista Fausto Brizzi. Insomma, sono tanti i ‘colpevoli’ dei numerosi scalpori che recentemente hanno riaperto uno dei temi sociali più caldi di sempre.

Leggi anche: Caso Weinstein, Eleonora Giorgi contro Asia Argento: ‘Vuole farsi pubblicità’

Harvey Weinstein

Erano 30 anni che il produttore cinematografico hollywoodiano molestava collaboratrici ed attrici, ma per lungo tempo il silenzio è stato mantenuto. Il Caso Weinstein, aperto lo scorso ottobre 2017, ha dato il via ad una serie di scandali che hanno destabilizzato il mondo di Hollywood e non solo: tra le ‘vittime’ del produttore anche Asia Argento, celebre attrice italiana.

Leggi anche: Kevin Spacey, coming out su Twitter e le scuse a Anthony Rapp per molestie

Kevin Spacey

Impensabile. Insospettabile. Ma anche Kevin Spacey è finito nel mirino dei media: l’attore è stato accusato da Anthony Rapp per via di alcune avances risalenti a circa 30 anni prima. Il premio Oscar non ricorda l’episodio, ma leggendo le dichiarazioni del collega ha umilmente pubblicato le proprie scuse su Twitter svelando maggiori dettagli in merito alla propria omosessualità.

Leggi anche: Ed Westwick accusato di molestie sessuali: l’attore ex Gossip Girl smentisce

Ed Westwick

L’attore più amato e caratteristico di Gossip Girl è stato accusato per molestie sessuali dall’attrice Kristina Cohen, nota per ruoli minori al cinema ed in televisione. Ed Westwick che, secondo quanto affermato dalla controparte avrebbe afferrato e violentato l’attrice nel suo appartamento, ha immediatamente negato l’accaduto. La polizia ha, però, aperto le indagini.

Leggi anche: Dustin Hoffman accusato di molestie sessuali da una scrittrice: le scuse dell’attore

Dustin Hoffman

Risale al 1985 la violenza sessuale subita da Anna Graham Hunter da Dustin Hoffman sul set del film ‘Morte di un commesso viaggiatore’. All’epoca aveva 17 anni e lavorava come stagista per la sceneggiatura del lungometraggio, quando l’attore Premio Oscar ha osato le prime avances. Le molestie sono state riportate nel diario della Hunter e pochi mesi fa quelle parole sono state rese pubbliche, causando e vero e proprio scalpore tra i numerosi fan del Vip.

James Toback

Numerose le donne che nell’ultimo periodo hanno accusato James Toback per le violenze sessuali subite: tra queste spicca Julianne Moore, ma le ‘vittime’ parrebbero essere oltre le 200. L’attrice 56enne avrebbe raccontato di ‘un ‘approccio sessuale non gradito’ avvenuto nel corso degli anni ’80.

Leggi anche: Ben Affleck come Harvey Weinstein? Un’attrice lo accusa di molestie, e lui si scusa

Ben Affleck

Anche Ben Affleck è caduto nel mirino del caso Weinstein, amico e mentore del giovane. Secondo quanto affermato da Hilarie Burton, ex deejay di MTV, l’attore aveva l’abitudine di allungare un po’ troppo le mani. Le scuse per aver agito in maniera inappropriata sono state tempestive.

Leggi anche: Nick Carter dei Backstreet Boys accusato di stupro

Nick Carter

Nick Carter avrebbe violentato sessualmente Melissa Schuman nel 2002. Lui è uno dei Backstreet Boys, lei la frontman del gruppo femminile ‘Dream’: è proprio quest’ultima ad aver svelato la triste realtà dei fatti. All’epoca aveva 18 anni ed era vergine per motivi religiosi quando Carter l’ha costretta a praticare del sesso orale.

James Franco

Solo pochi giorni fa ha vinto il Golden Globe come miglior attore protagonista ma la gloria di James Franco è stata parzialmente spenta dalle accuse rivoltagli nelle ultime ore. Violet Paley ha, infatti, svelato uno scomodo retroscena su Twitter la notte stessa delle rinomate premiazioni hollywoodiane.

Leggi anche: Claudia Zanella difende il marito Fausto Brizzi: ‘Le accuse di molestie? Per me solo voci’

Fausto Brizzi

Il caso Weinstein ha travolto anche il mondo del cinema italiano. Dopo le dichiarazioni di Asia Argento, il dito è stato puntato su Fausto Brizzi da circa 10 attrici. A sostenere e difendere il regista la moglie Claudia Zanella che, secondo un proprio parere, c’è una bella differenza tra violenza sessuale o una semplice avance.

Leggi anche: Bill Cosby accusato di molestie: il declino della star americana

Bill Cosby

E’ una storia vecchia, nota e già discussa: l’attore dei Robinson, ormai 80enne, rischia 10 anni di carcere per le numerose violenze sessuali consumate nel corso della propria carriera. A partire dagli anni ’60, Cosby è stato accusato da numerose donne per avances non gradite. Lo scandalo ha lentamente spento la sua carriera e diffuso indignazione tra i tantissimi fan del personaggio televisivo.