Prima della partenza per L’Isola dei famosi 2017, Nadia Rinaldi dichiara di essere dimagrita grazie ad un bypass intestinale che le ha permesso di perdere ben 73 kg. L’attrice romana, popolare per i ruoli comici nei film di Carlo Vanzina, Christian De Sica o Enrico Oldoini, ha raccontato la sua rinascita avvenuta in seguito ad un lungo percorso iniziato nel 2001.

Un cammino durato ben 17 anni e che è iniziato con un ‘bypass intestinale che mi ha fatto perdere 73 chili’ – ha raccontato Nadia Rinaldi al settimanale Diva e Donna mostrandosi dimagrita e solare prima de L’Isola dei famosi 2018. E, proprio con una nuova cera e un nuovo spirito, la Rinaldi si prepara alla partenza per l’Honduras dove trascorrerà alcune settimane – televoto permettendo – tra mangrovie e cocchi, alla ricerca di cibo commestibile e alle prese con le innumerevoli prove fisiche cui il reality show di Canale 5 solitamente sottopone.

Leggi anche: Isola dei famosi 2018, cast: concorrenti e opinionisti della 13esima edizione

Nadia Rinaldi: ‘L’avventura sull’Isola dei famosi 2018 è un’altra sfida’

Vinta la sfida contro la sua forma fisica – ‘Negli ultimi anni ho fatto due interventi per ridurre la pelle in eccesso, tipica di un forte dimagrimento, e per ridurre le dimensioni del seno’ – Nadia Rinaldi si prepara, quindi, per un’altra prova da affrontare.

L’Isola dei famosi 13 rappresenta per l’attrice un nuovo modo per dimostrare a se stessa di potercela fare, forte anche del nuovo aspetto estetico che la fa sentire ‘più bella che a 20 anni’.

Ma, prima di sbarcare in Honduras, Nadia Rinaldi ha già avuto modo di mostrarsi in abiti succinti ostentando – senza più vergogna – la nuova lei a Domenica Live.

Durante la puntata del 25 novembre scorso, infatti, l’attrice si era presentata nel salotto di Barbara D’Urso in culottes, calze velate, reggiseno e vestaglia vedo-non vedo per dimostrare come, nel suo caso, la chirurgia estetica ‘crea felicità’.

Nadia Rinaldi a L’Isola dei famosi 2018, ma senza un uomo

Il dimagrimento di Nadia Rinaldi, dunque, è il motivo principale della nuova serenità conquistata dall’attrice romana che, invece, rigetta qualunque idea riguardante la presenza di eventuali uomini nella sua vita.

Come specificato al settimanale diretto da Angelo Ascolti, infatti, la Rinaldi ha scelto di dedicarsi solo a se stessa lasciando da parte le relazioni sentimentali.

‘Ho chiuso con gli uomini, faccio solo quello che mi fa star bene’ – ha asserito la ‘nuova’ Nadia Rinaldi che ha affrontato il naufragio di ben due matrimoni.

Nel 2003, infatti, si sposò con Ernesto Ascione rimasto, poi, coinvolto nell’ambito di un’inchiesta della procura su un giro di coca nella Capitale, mentre nel 2010 è convolata a nozze con il pittore Francesco Toraldo al quale è stata legata per due anni.