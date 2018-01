L’ultimo gossip riguarda Max Biaggi che pare si sia fidanzato con una modella americana. Il motociclista, dunque, potrebbe aver voltato definitivamente pagina e messo un punto alla storia con Bianca Atzei. In molti avevano accusato Eleonora Pedron di essere la causa della fine dell’amore tra Biaggi e la cantante, ma ad oggi pare proprio che la situazione sia molto differente tanto che nella vita dello sportivo sembra sia apparsa una nuova donna.

A rendere noto il fidanzamento di Max Biaggi con una modella americana è il settimanale Chi secondo cui il due volte campione del mondo nella Superbike avrebbe trascorso le vacanze di Natale a Ortisei, in provincia di Bolzano, insieme agli amici e ad una sconosciuta a stelle e strisce. Secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Alfonso Signorini, però, Biaggi avrebbe presentato la donna come una ‘cara amica’ e non come la fidanzata: che si tratti di semplice gossip o che dietro a questa nuova conoscenza del pilota si nasconda il suo nuovo amore?

Max Biaggi dopo Bianca Atzei: ‘Non voglio più perdere tempo in situazioni superflue’

Eppure, poco dopo la fine della storia con Bianca Atzei, Max Biaggi aveva deciso di rompere il silenzio chiarendo le causa della decisione presa.

Come specificato dalla cantante nelle precedenti interviste, infatti, la fine della relazione tra i due era arrivata come un fulmine a ciel sereno e non derivava da motivazioni ben chiare, almeno per l’artista.

Biaggi, invece, a distanza di un mese dalla fine dell’amore con la Atzei aveva chiarito la sua posizione: ‘In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre’ – aveva spiegato al settimanale Vero, riconducendo il tutto al tragico momento vissuto dopo l’incidente in moto.

‘Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire’ – aveva continuato – ‘L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo’.

Ad oggi, stando al gossip delle ultime ore, pare che Biaggi abbia rivisto il suo pensiero e sia pronto per una nuova avventura sentimentale accanto ad una ancora sconosciuta modella americana.

Max Biaggi, tutte le fidanzate del motociclista

Nonostante la vita sportiva di Max Biaggi sia stata spesso ricca di impegni, il motociclista ha ‘collezionato’ una serie di importanti flirt o storie d’amore con note donne dello spettacolo.

Prima della sua relazione con la cantante Bianca Atzei, durata ben due anni, il quattro volte campione del mondo nella classe 250 è stato legato per ben undici anni alla ex Miss Italia Eleonora Pedron, madre dei suoi due figli.

Nella vita privata di Biaggi, però, si contano altrettante storie o brevi flirt con famosissime – e bellissime – donne: pare, infatti, che abbia vissuto degli amori con le top model Naomi Campbell e Claudia Schiffer e, prima di iniziare il rapporto con la Pedron, è stato fidanzato con Anna Falchi.