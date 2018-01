Carlo Ripa di Meana ha saputo della morte della moglie Marina dalla tv. Il retroscena è svelato in un noto settimanale di gossip, che parla di un atroce scherzo del destino considerato che Ripa di Meana, a causa della malattia del marito, voleva che la notizia gli fosse data con tatto e garbo. E invece Carlo Ripa di Meana ha acceso la tv e ‘un telegiornale gli ha sparato in faccia la notizia come un calcio di mulo‘.

C’è un retroscena sulla morte di Marina Ripa di Meana, che avrebbe voluto tutelare il marito dopo la sua scomparsa, ma non c’è riuscita.

Marina Ripa di Meana: i preparativi (vanificati) per comunicare la sua morte al marito

Il marito della stilista e scrittrice è da tempo malato (a rivelare la malattia di Carlo Ripa di Meana era stata la moglie, che in un’intervista di qualche tempo fa spiegava di doversi ricordare di ‘fargli prendere le medicine: gli ho appiccicato una scatoletta portapillole al cellulare, così non se le dimentica‘) e Marina Ripa di Meana, da tempo malata di cancro, aveva preparato il suo ultimo addio per il marito.

Secondo Oggi, negli ultimi giorni di vita il pensiero della ‘signora da copertina’ è andato al marito, da tempo malato e praticamente confinato in un appartamento.

Nei desiderata di Ripa di Meana, il marito non doveva sapere della sua morte in maniera brusca, e se da un lato è vero che l’ex valletta di Costanzo se ne è andata come avrebbe voluto, dall’altro la notizia a Carlo Ripa di Meana è stata comunicata nel modo peggiore possibile.

Quando il marchese ha acceso la tv, infatti, un telegiornale gli ha dato la notizia della morte della moglie ‘come un calcio di mulo‘.

Marina Ripa di Meana, la malattia svelata in tv

Marina Ripa di Meana è mancata il 5 gennaio 2018: da oltre 16 anni anni combatteva contro il cancro, come aveva raccontato – apparendo sfigurata in tv- intervistata da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

In quell’occasione la scrittrice aveva confessato di aver attraversato momenti molto difficili, e che pur sfigurata e con la pelle a chiazze, voleva ribadire la sua fiducia nella scienza e nella medicina.

Secondo Oggi, l’ex concorrente della Fattoria aveva tentato un ultimo viaggio della speranza, all’istituto dei tumori Gustave Rouss di Parigi, dove dottori di gran nome e fama avevano sfogliato i fogli della sua cartella clinica per poi dirle che avrebbe dovuto continuare coi protocolli terapeutici che stava già seguendo.