Levante contro Arisa contro Levante, la rissa su Instagram per l’acconciatura si rivela un fake. Il tutto è successo il 9 gennaio 2018, quando Arisa ha postato una foto con la parrucca che è stata paragonata al look di Levante. La risposta della giudice di X Factor non si è fatta attendere: ‘Di solito faccio colazione con i cereali, ieri mi sono accontentata di una brutta imitazione’, la ‘graffiata’ di Levante.

Arisa copia Levante? La rissa tra le due cantanti era orchestrata? Dopo ore di polemica, le due cantanti su Instagram rivelano che la ‘baruffa chiozzotta’ era tutta una farsa.

Levante contro Arisa per l’acconciatura copiata

Succede che il look di Arisa – capelli lunghi – ricorda quello di Levante: alcuni siti fanno il paragone tra le due cantanti, sottolineando come la prima prenda spunto dalla seconda, e l’attuale giudice di X Factor non la prende benissimo.

Su Instagram appare così una storia (video che durano ventiquattro ore) in cui Levante spiega che lei ama fare colazione con dei cereali al cioccolato, ma non trovando la scatola del marchio che preferisce, si accontenta anche di una brutta imitazione.

Levante-Arisa, litigio via Instagram Stories

‘E allora io dico perché? Perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri?’, la domanda di Levante, alla quale Arisa ha replicato ‘Sai quanti cereali sottomarca ti devi ancora mangiare?. Fai la brava tesoro’, per poi sottolineare che passi i giornalisti, ma se pure la collega si mette a fare la ‘stron**’ ci fa una brutta figura.

La rissa Arisa-Levante era un falso

I fan si schierano e prendono posizione, la rissa si sposta anche su Facebook e Twitter a suon di #TeamArisa e #TeamLevante, fin quando le due cantanti non spengono gli animi accesi rivelando di aver orchestrato tutto.

D’altronde, non è che Levante abbia inventato i capelli lunghi….