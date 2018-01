Elisabetta Gregoraci riceve un tapiro da Striscia la notizia: a Valerio Staffelli, la showgirl conferma la separazione dal marito Flavio Briatore, arrivata dopo 12 anni di fidanzamento e matrimonio, ma smentisce di avere un nuovo fidanzato. ‘I giornali – parola di Elisabetta Gregoraci – scrivono un sacco di stupidaggini’.

Dopo le foto di Chi mentre uscivano dallo studio dell’avvocato, è Elisabetta Gregoraci a dire che sì, è vera la separazione da Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci attapirata: ‘I giornali scrivono stupidaggini’

Nella puntata del 9 gennaio 2018 di Striscia la notizia, la showgirl è stata intercettata a Monte Carlo, nel Principato di Monaco da Valerio Staffelli, il quale ha chiesto la veridicità delle ultime notizie di gossip.

E immediata è arrivata la smentita: oltre a sottolineare le fake news dei giornali, Gregoraci spiega che ‘L’unica cosa vera è che la nostra è stata una separazione consensuale, perché io e Flavio abbiamo un ottimo rapporto e ci vogliamo un sacco di bene’.

E se i giornali di gossip già paventano un nuovo fidanzato per la showgirl, l’ex moglie di Flavio Briatore smentisce nettamente, sottolineando non solo di non avere un fidanzato, ma neanche spasimanti.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, addio dopo 12 anni di amore

La notizia della fine dell’amore con Flavio Briatore è arrivata a fine 2017: dopo mesi di crisi, la coppia ha ufficializzato l’addio.

Secondo Chi, la separazione è stata amichevole e grazie all’acccordo raggiunto, Gregoraci andrà ad abitare in una nuova casa, vicinissima a quella che condivideva con l’ex marito, il cui affitto sarà pagato da Flavio Briatore.

L’ex moglie dell’imprenditore avrà un sostanzioso assegno di mantenimento, oltre a mantenere le quote delle attività con il marito e mentre a Briatore resterà la casa di Londra, a Gregoraci andrà l’attico di Roma.