Catherine Deneuve scrive una lettera aperta sul caso molestie, prendendosela con il ‘nuovo puritanesimo’ e chiedendo di difendere ‘la libertà degli uomini di importunarci e di tentare di sedurre qualcuno, anche in maniera insistente o maldestra’. L’attrice francese è la prima firmataria di una lettera firmata da altre cento personalità francesi, che si dicono d’accordo con i movimenti #MeToo e Time’s Up, ma chiedono di non esagerare. E la risposta di Asia Argento non si fa attendere.

No alla caccia alle streghe degli uomini, perché ‘Lo stupro è un crimine, ma sedurre non è un reato, né la galanteria è un’aggressione del maschio’.

Deneuve: ‘#MeToo e #TimesUp importanti, ma no alla giustizia via social’

È questa la sintesi di una lettera pubblicata da Le Monde in cui un centinaio di donne francesi – in primis Catherine Deneuve, ma anche altre attrici, giornaliste, scrittrici e altre personalità – si dicono consapevoli che i movimenti nati in seguito al caso Weinstein abbiano contribuito a formare le coscienze, ma che a causa di questo si sta creando un nuovo puritanesimo.

Soprattutto sui social network, ma anche sulla stampa, ci sono state accuse pubbliche a persone che non hanno potuto rispondere o difendersi, persone che magari hanno solo tentato un approccio senza commettere alcuna violenza.

Deneuve: ‘Essenziale la libertà di sedurre e di importunare’

Le firmatarie della lettera a Le Monde parlano di una giustizia sbrigativa che ha già fatto le sue vittime, ‘uomini puniti nell’esercizio del loro lavoro, costretti a dimettersi, avendo avuto come unico torto quello di aver toccato un ginocchio e tentato di strappare un bacio’, ma anche ‘aver parlato di cose intime in una cena di lavoro, o aver inviato messaggi a connotazione sessuale a una donna che non era egualmente attirata sessualmente’.

Anche per questo – e questo è un altro punto controverso – Deneuve e le altre ricordano che

è ‘essenziale la libertà di sedurre e importunare’, perché se la violenza sessuale è un crimine il corteggiamento, maldestro o meno, non è un reato.

Asia Argento contro Catherine Deneuve per le molestie

Catherine Deneuve and other French women tell the world how their interiorized misogyny has lobotomized them to the point of no return https://t.co/AuH0aZdnCq — Asia Argento (@AsiaArgento) January 9, 2018

Tra le prime a criticare Catherine Deneuve e altre donne francesi è Asia Argento, che condividendo la missiva spiega come le firmatarie ‘spiegano al mondo come la misoginia che hanno interiorizzato le abbia lobotomizzate fino al punto di non ritorno’.