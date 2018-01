Se fosse vero sarebbe davvero sorprendente, ma pare ci sia un po’ di maretta tra Stefano De Martino e Maria De Filippi. Motivo? Queen Mary non avrebbe visto di buon occhio la scelta del ballerino di affidarsi al potentissimo manager Lucio Presta, lo stesso dell’ex moglie Belen (e di tante altre star della TV, da Bonolis alla Perego). De Martino, che in passato era assistito dal manager Luca Casadei, ha subito beneficiato dell’influenza di Presta ottenendo l’ambitissimo ruolo di inviato a L’Isola dei Famosi 2018, al via il prossimo 22 gennaio.

Per partecipare all’Isola Stefano De Martino ha dovuto lasciare il daytime di Amici, la trasmissione che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo, promettendo però di tornare non appena concluderà la sua esperienza nel reality condotto da Alessia Marcuzzi (‘Parto per un nuovo viaggio ma torno presto per crearne di nuovi’). La stessa Maria De Filippi, prima della pausa natalizia del talent, aveva fatto l’in bocca al lupo al suo pupillo per la sua nuova esperienza televisiva, mentre lui si era congedato dal pubblico di Amici con un sontuoso balletto con la collega Elena D’Amario.

Insomma, non sembrerebbero esserci particolari motivi di attrito tra Stefano De Martino e Maria De Filippi, eppure quelli di Dagospia, solitamente molto beninformati, hanno ‘gettato il sasso’ insinuando che i rapporti tra il ballerino e la potente conduttrice si sarebbero incrinati proprio per la decisione di Stefano di affidarsi a Lucio Presta. Leggete un po’ cosa ha scritto Giuseppe Candela per la sua rubrica di gossip televisivi ‘A lume di Candela’: ‘Pur non comparendo sul sito dell’Arcobaleno Tre (la società di Presta, ndr) sembra che il ballerino Stefano De Martino, nuovo inviato de L’Isola dei Famosi, si sia affidato a Lucio Presta, manager anche di Belen Rodriguez. La cosa non ha fatto piacere alla De Filippi’. Sarà vero? Lo scopriremo molto presto…

Intanto pare proseguire a gonfie vele la nuova love story di Stefano De Martino con Gilda Ambrosio. Secondo gli ultimi rumors la coppia avrebbe passato le feste natalizie in montagna, a St. Moritz, insieme ad alcuni amici, alla sorella di De Martino e al piccolo Santiago, il figlio che il ballerino ha avuto dall’ex moglie Belen. La contemporanea presenza di Gilda con la sorella e il figlio di De Martino lascerebbe intendere che la ragazza viene ormai considerata a tutti gli effetti la fidanzata di Stefano, anche dai suoi familiari più stretti.