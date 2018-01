Pomeriggio 5 torna all’insegna della lite tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti, definito ‘Un criceto che odia le donne’. Succede l’8 gennaio 2018, prima puntata annuale del contenitore pomeridiano condotto da Barbara D’Urso. Galeotta la fine delle relazione della showgirl con Salvator Gabriel Valerio, provocata – secondo la Mosetti – dalle intrusioni dei giornali di gossip nella sua vita privata: peccato che la stessa showgirl, prima di Natale, si fosse rivolta ai giornali per comunicare urbi et orbi il suo amore per l’ex fidanzato.

Mosetti vs Signoretti: la lite trash a Pomeriggio 5

Il litigio tra Antonella Mosetti e Riccardo Signoretti

Dopo la lite dello scorso ottobre a Domenica Live – quando lui aveva dato a lei della ‘Donna gatto’, ricevendo in cambio un ‘fenomeno da baraccone’ – galeotto è stato Pomeriggio 5.

La Mosetti si lamenta delle intrusioni dei giornalisti nella sua vita privata, e annuncia la chiusura della relazione con Salvatore Gabriel Valerio avvenuta per colpa dei giornali che si intromettono nella sua vita privata.

Signoretti le risponde di parlare meno con i giornalisti e più con i suoi fidanzati, ma gli animi si scaldano.

‘Sei un criceto, vatti a rifare il naso per la terza volta’, l’attacco della Mosetti, secondo cui Signoretti odia di le donne perché vorrebbe essere donna.

‘Fatti crescere qualcosa che non hai’, la conclusione del j’accuse della Mosetti, al quale Signoretti replica con una domanda su quale sia il lavoro della showgirl.

‘Lo sa bene Simona Ventura come fai il tuo lavoro’, la staffilata.

‘Fatti crescere i capelli che è l’unica cosa di cui puoi parlare. Tua figlia è stata più dal chirurgo che a scuola, stai zitta che ti fai mettere il fertilizzante in testa’, conclude Signoretti.

Mosetti a Signoretti: ‘Sei un cricetino’

E ovviamente la Mosetti non ci sta, e attacca il direttore di Nuovo dandogli del cricetino, e sottolineando che se dicesse pubblicamente come fa il suo lavoro, Signoretti sarebbe rovinato.

La ‘rampogna’ della Mosetti a Signoretti si conclude con un invito a stare attento a come parla, e con l’invito di un confronto faccia a faccia per vedere quanto il direttore di Nuovo sia uomo.

‘Odio parlare via televisione, ti dirò queste cose anche faccia a faccia’, la conclusione.