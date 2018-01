Michelle Hunziker riceve un appello dal fratello Andrea che la accusa di non chiamarlo da 10 anni. ‘Non esisto per te’, afferma il figlio di Rodolfo Hunziker e Ineke. Secondo quando dichiarato, la bionda conduttrice non avrebbe parlato di Andrea neppure nel libro recentemente pubblicato ‘Una vita apparentemente perfetta’, all’interno del quale Michelle Hunziker ha pubblicato l’intera biografia con dettagli familiari annessi.

‘Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto?’, è dunque in cerca di spiegazioni il fratellastro ‘dimenticato’ di Michelle Hunziker, rivoltosi al settimanale di DiPiù con la speranza che la moglie di Trussardi possa rimediare, un giorno, a tali comportamenti. Nonostante tutto, però, Andrea non è arrabbiato ed è lì, ad aspettare una telefonata o un passo avanti da parte della sorellastra.

Andrea Hunziker cerca la sorella Michelle: ‘Tu non mi chiami, io sono malato’

Forte e chiaro l’appello di Andrea Hunziker rivolto a Michelle, probabilmente ‘ignara’ degli ulteriori problemi di salute riscontrati dal figlio di Rodolfo Hunziker che, in seconde nozze, ha sposato Ineke.

‘Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riuscirti a rimuovere’, racconta Andrea al settimanale DiPiù.

‘Sono qui, ti perdono e voglio riabbracciarti’, conclude infine il fratellastro, pronto a riaccendere i contatti con la mamma di Aurora, Sole e Celeste.

Come reagirà Michelle Hunziker a queste ‘accuse’ familiari? Ci sarà stato qualche rivolto negativo volutamente omesso da Andrea?

Andrea Hunziker assente dal libro ‘Una vita apparentemente perfetta’

Come riportato al settimanale DiPiù, Andrea Hunziker è assente dal libro ‘Una vita apparentemente perfetta’, recentemente pubblicato da Michelle.

La showgirl si è, infatti, sbottonata in merito alla sua vita privata, svelando retroscena in merito alla sua carriera, ai suoi amori e riguardanti la sua famiglia.

A tale proposito, la moglie di Trussardi sembra aver voluto citare tutti i propri cari tralasciando, però, proprio Andrea.

‘Non hai scritto il mio nome come se non esistessi’, afferma sconsolato il fratellastro, ‘Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me’.

Insomma, non ci resta che attendere la risposta della diretta interessata.