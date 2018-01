Loredana Lecciso rompe il silenzio e risponde alle dichiarazioni di Romina Power su Instagram pubblicando una foto di Al Bano insieme ai figli Jasmine e Al Bano Junior. La showgirl di origini leccesi sembra non aver digerito le ultime affermazioni dell’ex moglie del compagno in merito all’amore che ancora nutre nei suoi confronti e, seppur in maniera velata, ha tentato di ricordare alla ‘rivale’ quali siano adesso le priorità del cantante.

Se Romina Power, dunque, pare se ne sia dimenticata, Loredana Lecciso le ricorda via Instagram che le sue dichiarazioni potrebbero infastidire i figli più piccoli di Al Bano. L’intervista rilasciata dall’americana a Domenica In, infatti, potrebbe minare ancora una volta il già precario equilibrio della coppia Lecciso-Carrisi che, nel corso degli anni, ha conosciuto momenti di alti e bassi più o meno spettacolarizzati. Del tentativo di Loredana di porre le basi per una famiglia allargata sembra che Romina non voglia saperne: per quanto ancora, quindi, la Lecciso riuscirà a conservare la sua diplomazia?

Loredana Lecciso: ‘La gente torna quando non sa dove andare’

I messaggi criptati di Loredana Lecciso su Instagram, però, non si sono limitati alle ultime dichiarazioni di Romina Power su Rai 1.

Pare, infatti, che la showgirl non abbia apprezzato la reunion artistica di Al Bano e della ex moglie che, durante il concerto di Capodanno tenutosi a Maratea, si sono esibiti insieme, mentre lei ha preferito festeggiare l’arrivo del nuovo anno in compagnia di amici e parenti.

Proprio in quelle ore è stato pubblicato dalla Lecciso un post su Instagram che è apparso come una frecciatina – molto poco velata – nei confronti della Power accusata, forse, di essersi riavvicinata all’ex marito perché senza altra alternativa.

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: nessun matrimonio in vista

E, mentre continua la ‘sfida’ a distanza tra Loredana Lecciso e Romina Power, l’unica soluzione che potrebbe mettere fine a questa competizione sembrerebbe il matrimonio tra Al Bano e la compagna.

In merito, però, l’ugola di Cellino San Marco è stata più che chiara: ‘Siamo già una famiglia’ – ha dichiarato Carrisi in una recente intervista a Nuovo, smentendo le voci riguardanti le nozze con Loredana Lecciso.

‘Di lei mi piacciono le tre C: cuore, cervello e corpo’ – ha asserito il cantante – ‘E poi la mia fortuna sono i sei figli eccezionali che ho avuto’.

Per Al Bano, dunque, sembra che al momento le uniche priorità siano i figli avuti da Romina Power e dall’attuale compagna, e la madre Jolanda, forse l’unica donna della sua vita: ‘L’amore per mamma è indissolubile: vorrei che vivesse per sempre’.

