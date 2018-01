Film in uscita al cinema questa settimana: il ritorno di Carlo Verdone

Quattro i film in uscita al cinema questa settimana. Ce n’è per tutti i gusti. Torna nelle sale Carlo Verdone, con la sua ultima commedia Benedetta Follia. C’è il film drammatico, vincitore ai Golden Globes 2018, Tre Manifesti a Ebbing, Missouri. Per gli amanti del genere horror ecco The Midnight Man, per i più piccoli la storia di Leonardo Da Vinci in cartone animato. Vediamo le trame dei film in uscita l’11 gennaio.

Benedetta follia

Carlo Verdone davanti alla locandina del film / Ansa

Scritto, diretto e interpretato da Carlo Verdone, Benedetta Follia, commedia in uscita al cinema l’11 gennaio, narra la storia di Guglielmo, uomo dalla irreprensibile fede cristiana, proprietario di un negozio di articoli religiosi e di alta moda per vescovi e cardinali. I suoi valori crollano all’improvviso, quando sua moglie Lidia (Lucrezia Lante della Rovere) lo abbandona dopo venticinque anni di matrimonio. Ma la sua vita prende una piega inaspettata quando nel suo negozio entra, come candidata commessa, Luna (Ilenia Pastorelli).

Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa

Un’immagine di ‘Leonardo da Vinci – Missione Monna Lisa’ / Ansa

Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa, diretto da Sergio Manfio, al cinema dall’11 gennaio, è un cartone animato che narra le vicende del giovane artista, inventore e genio, ricreandone i tempi, i sogni e le ambizioni. Accanto a Leonardo Da Vinci c’è la forte e bella Lisa, di cui si innamora, ma anche i soliti cattivi, che vogliono sfruttare un’invenzione di Da Vinci per i loro loschi fini.

The Midnight Man

The Midnight Man, in uscita l’11 gennaio, è un film di genere horror diretto da Travis Zariwny, con Robert Englund e Lin Shaye. Alex, rovistando nella soffitta della casa della nonna, trova le istruzioni per un inquietante gioco che, se eseguito correttamente, può risveglierà “l’uomo di mezzanotte”, un essere malvagio e pericoloso. Alex e i suoi amici inizieranno a giocare.

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri

Tre Manifesti a Ebbing, Missouri è un film thriller drammatico, diretto da Martin McDonagh, con Frances McDormand e Woody Harrelson. In uscita al cinema l’11 gennaio, questo film si è aggiudicato il premio come miglior film drammatico ai Golden Globes 2018. Narra le tragicomiche vicende di una madre, Mildred Hayes (Frances McDormand), in cerca di giustizia per la figlia uccisa, che ingaggia una lotta contro i poliziotti pigri e incompetenti, tra cui lo stimato sceriffo del paese.