Carlo Verdone davanti alla locandina del film / Ansa

Carlo Verdone torna al cinema per raccontare la “Benedetta follia” delle donne. Questo il titolo dell’ultimo film interpretato e diretto dall’attore romano, alle prese con un matrimonio in frantumi, il crollo della sua (in apparenza) incrollabile fede cristiana e una ragazza che gli farà scoprire le follie del mondo, tra social e solitudine.

Il film, in uscita l’11 gennaio, è stato prodotto da Filmauro. Un film sulle donne, racconta Verdone all’Ansa: «Sentivo il bisogno di fare un lavoro con le donne. Duettare con un gruppo di attrici come Maria Pia Calzone e Paola Minaccioni. I miei film migliori sono quelli con le donne. Hanno molto da raccontare, alla ricerca spasmodica – come sono – di un uomo con gli attributi. Oggi gli uomini poi non decidono più nulla. Vivono fino a 35 anni a casa con la mamma che gli fa ancora la cotoletta panata».

In Benedetta follia c’è anche «la grande confusione dell’oggi, la solitudine di chi si rivolge a Tinder, di chi ha bisogno di comunicare e si butta sui social. Il mondo oggi è sbalestrato, non abbiamo riferimenti. Terremoti, incendi, emergenza acqua, disoccupazione, ecco a quello a cui assistiamo ogni giorno e l’Italia in tutto questo non mi sembra stia cambiando molto».

Non mancano riferimenti alla Roma, ideale, di Verdone: «Per la Roma di oggi sono molto triste, è stata una grande città e ci vorrà tanto tempo perché si risollevi. Per girare un film, come sto facendo io al Pantheon, dobbiamo operare in orari improbabili, a negozi chiusi, altrimenti è un suq indecente. Se andiamo avanti così nessuno girerà più a Roma. Il suolo pubblico costa tantissimo e i negozianti poi non ci vogliono. Per non parlare poi dell’iter burocratico che è spaventoso».

“Per me lavorare con Verdone è un sogno. Sono cresciuta coi suoi film. Quando mi ha chiamata per la parte mi sono commossa. Sono cresciuta alla Magliana – racconta invece Ilenia Pastorelli – e quando i miei genitori erano ancora insieme, avevo tredici anni, andammo tutti insieme all’Eur per vedere Viaggi di nozze. Non lo scorderò mai».