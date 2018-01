Belén Rodriguez e Andrea Iannone raccontano come è nata la loro storia d’amore: insieme da quasi due anni nonostante le ricorrenti voci di crisi, la coppia si concede per una doppia intervista cartacea. Scopriamo così che non solo i due sono più innamorati che mai – d’altronde l’argentina a inizio 2018 aveva confessato di non aver mai amato nessuno ‘come Andrea‘ – ma che il pilota e la showgirl hanno un precedente, tra mille virgolette, datato … 2014, quando Belén era ancora sposata con Stefano De Martino.

‘La mia moto è vita, la mia famiglia è vita e lei…ti garantisco che per me è una cosa veramente bella’: si conclude così la ‘confessione’ di Andrea Iannone sulla sua love story con Belén Rodriguez.

Rodriguez e Iannone: come è cominciata

In esclusiva per la rivista Riders Magazine, in edicola dal prossimo 12 gennaio, Rodriguez e Iannone svelano i dettagli degli inizi della loro love story.

Comincia lei, ringraziando lui di non aver mai mollato: Rodriguez confessa che agli inizi della loro love story, cominciata nel 2016, lei viveva un periodo complesso, ma Iannone ‘ha avuto i c*glioni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare’.

La showgirl aggiunge di aver pensato più volte che il pilota se ne sarebbe andato, e invece è sempre lì.

Iannone: ‘Il primo sms a Belén? Lo inviai nel 2014′

È invece Iannone a raccontare un retroscena sulla love story con Belén: nel 2014 un amico del pilota aveva letto un’intervista su Chi dove dicevano che al pilota piaceva Belen più della sua moto.

Un terzo amico diede il numero di Belén al pilota (anche se inizialmente Iannone non lo voleva, alla fine lo prese) e pochi giorni dopo l’attuale fidanzato della showgirl invia un sms.

Ma Rodriguez, all’epoca ancora legata a Stefano De Martino, pensò che fosse il solito ammiratore e, da sposata, ringraziò e finì lì.

‘Due, tre anni dopo, quando mio fratello gli ha dato il mio nuovo numero e io l’avevo già conosciuto di persona, col primo messaggio che mi ha mandato è riapparso anche quello che mi aveva scritto nel 2014’, aggiunge Belén, sottolineando che si ricordava ancora quel messaggio, una cosa ‘bella’, visto che solitamente non si ricorda nulla.