non è giusto che io debba essere sempre perfetta. Non è giusto che io non possa fare nulla che non sia ordinario perché non rispecchia ciò che vogliono gli altri. Non è giusto che io debba sempre comportarmi bene verso il prossimo mentre gli altri non lo fanno. Non è giusto che io sia un esempio, perché ho solo 24 anni. Non è giusto che io debba sempre adeguarmi a ciò che non mi appartiene. Non è giusto che io venga continuamente giudicata sulla base di stupide voci di corridoio. Non è giusto che le persone a cui voglio bene siano a sua volta giudicate sulla base del nulla più assoluto. Non è giusto che io non possa avere un momento di debolezza. Non è giusto che io non possa essere semplicemente umana. Non è giusto che io non possa avere “sentimenti”. Non è giusto che mi vengano attribuite parole che non ho mai detto o comportamenti che non ho mai avuto. Non è giusto che, se dovessi cadere, io sia giudicata come “mostro” o “schifosa” o come “un cattivo esempio”. Non è giusto che io non possa avere i miei problemi personali. Non è giusto che io non possa essere in un momento difficile. Non è giusto che io non possa sbagliare e non è giusto che tutto questo “non puoi” sia definito come “il prezzo per quello che hai”. Chiedo un po’ di rispetto, soprattutto in questo momento che , purtroppo, è molto delicato. un bacio, v

A post shared by Valentina Dallari (@valentinadallari_) on Jan 6, 2018 at 10:59am PST