Romina Power crede che con Al Bano non finirà mai. La cantante si confessa a Domenica In senza giri di parole, riaprendo un nuovo fronte dopo che lo stesso leone di Cellino san Marco, all’ennesima dichiarazione che aveva fatto fibrillare i social, era intervenuto per dire che sì, l’amicizia c’è, ma che lui e Romina sono come fratello e sorella.

Dopo il mistero del bacio di Capodanno, Romina Power torna a parlare del suo amore per Albano.

Romina: ‘Con Al Bano l’amore non è finito’

‘Con Albano Carrisi l’amore non è finito e non finirà mai secondo me. Ora mi sono data la zappa sui piedi perché nessun pretendente si farà più avanti’.

Questa la confessione della cantante, attrice e pittrice a Cristina Parodi: ospite della puntata di Domenica In del 7 gennaio 2018, Power ha però tenuto a chiedere al pubblico, esploso in un boato a questo annuncio, ‘cosa cambia nelle vostre vite se stiamo insieme oppure no?‘.

Romina Power: ‘L’incontro con Albano un segno del destino’

L’attrice ha ricordato anche il primo incontro con l’ex marito, avvenuto nel 1969 sul set del film ‘Nel sole’.

Power ha definito quell’incontro un vero e proprio segno del destino, rievocando la serenità degli anni di coppia vissuti in Puglia, vivendo in campagna dove si stava tranquilli e lontani dai paparazzi.

Albano Carrisi a novembre: ‘Con Romina siamo fratello e sorella’

Dopo il divorzio e anni di mancato dialogo, la coppia si è ritrovata artisticamente e anche a livello personale: i fan hanno sperato in un riaccendersi dell’amore tra Albano e Romina, ma se la cantante ha più volte parlato del forte legame che la unisce all’ex compagno, lui è sembrato molto meno entusiasta.

Intervistato a Domenica Live lo scorso novembre, Carrisi ha spiegato che con Romina ‘Siamo fratello e sorella, amico e amica’.

Al Bano, Romina e il mistero del bacio di Capodanno

A pepare il tutto, c’è però il retroscena di Storie Italiane, il programma Rai condotto da Eleonora Daniele.

Secondo la trasmissione, dietro le quinte del concerto di Capodanno a Maratea, Romina si avvicina ad Al Bano e gli chiede: ‘Stavi venendo da me…a baciarmi?’.

Se a questo si aggiunge che Loredana Lecciso e Al Bano hanno vissuto un Natale da separati – lui in Puglia, lei a Pavia – non ci resta che sperare… e aspettare la prossima puntata!