Nessun accordo extragiudiziale: i Radiohead e Lana Del Rey se la vedranno in tribunale per la questione del presunto plagio di Creep, il celebre brano della band di Oxford che secondo Thom Yorke & Co. assomiglierebbe troppo a Get Free, una delle canzoni di Lust for Life, l’ultimo album della Del Rey. Lo ha annunciato la stessa cantautrice newyorkese, confermando con un tweet le anticipazioni del Sun, il tabloid britannico che ha parlato della vicenda prima di tutti. La causa è prevista tra qualche mese, quindi Lana Del Rey e i Radiohead potenzialmente hanno ancora tempo per trovare un accordo amichevole.

‘It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing. I offered up to 40% over the last few months but they will only accept 100%. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court’ (‘La storia della causa è vera. Sebbene sappia che la mia canzone non è stata ispirata da Creep, i Radiohead ne sono convinti e vogliono il 100% delle royalties. Io gli ho offerto fino al 40% ma loro accettano solo il totale. I loro avvocati sono stati irremovibili, quindi la faccenda verrà risolta in tribunale’). Questo il messaggio con cui Lana Del Rey ha confermato l’azione legale dei Radiohead per la presunta ‘somiglianza’ tra Creep e Get Free.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court. — Lana Del Rey (@LanaDelRey) January 7, 2018

La diatriba verrà quindi risolta in tribunale (a meno che, come già ricordato, le parti in causa non raggiungano un accordo extragiudiziale in extremis), ma anche se i Radiohead riusciranno a convincere il giudice delle loro ragioni, difficilmente otterranno il 100% dei diritti su Get Free, visto che… non sono gli unici autori di Creep!

La vicenda è in effetti molto curiosa perché l’azione legale che stanno conducendo contro Lana Del Rey, i Radiohead la subirono a loro volta, sempre per lo stesso brano, da Albert Hammond e Mike Hazlewood. Successe infatti che dopo il successo di Creep, primo grande singolo dei Radiohead tratto dall’album d’esordio Pablo Honey del ’93, i due musicisti lamentarono che la progressione degli accordi di Creep fosse sospettosamente simile a quella di The Air That I Breathe, una canzone scritta da loro e incisa dagli Hollies nel 1974. Il bello è che Thom Yorke e soci non negarono la cosa, affermando di essersi effettivamente ‘ispirati’ alla struttura ritmica e alla melodia di The Air That I Breathe.

La questione si risolse in via amichevole (proprio per l’onesta ammissione della band inglese) con Hammond e Hazlewood che ottennero di essere aggiunti tra gli autori di Creep, con tutti gli annessi e connessi. Per cui se il giudice chiamato a discutere la causa tra i Radiohead e Lana Del Rey sentenzierà che Get Free è stata in tutto o in parte copiata da Creep, riceveranno anche loro le rispettive quote di royalties sul brano.