Ignazio Moser a Domenica In svela che non sposerà Cecilia Rodriguez, quantomeno a breve: ‘Stiamo vivendo un bel rapporto d’amore, ci stiamo vivendo, ma non ci sono nozze in vista’, replica l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, intervistato da Adriano Panatta e Cristina Parodi. Una Parodi che commette anche una gaffe, visto che la domanda ‘Allora vi sposate?’ rivolta a Moser Jr è preceduta dall’inciso ‘Le hai regalato un anello’, che invece Cecilia ha ricevuto da Belén.

Niente matrimonio in vista per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: la risposta che non lascia dubbi arriva in diretta tv su Rai 1 domenica 7 gennaio 2018.

Moser: ‘Con Cecilia un bel rapporto d’amore’

‘Le hai regalato questo bellissimo anello, vi sposate?’, chiede Cristina Parodi, sbagliando gossip visto che è noto da giorni che quell’anello sia un regalo di Belén Rodriguez.

La risposta di Moser non lascia dubbi, se è vero che la coppia sta vivendo un bel rapporto d’amore, non ci sono nozze in vista.

‘Ogni cosa a suo tempo, ora è presto’, dice Moser e Parodi, precisando che l’anello è stato travisato, è un regalo tra sorelle, lui alla fidanzata ha fatto un braccialetto di brillanti.

Moser: ‘Le presentazioni in famiglia sono andate bene’

Moser conferma comunque che le presentazioni in famiglia sono andate molto bene, anche se è vero che le due famiglie sono molto distanti, una più di spettacolo, l’altra molto distante dallo showbiz.

‘All’inizio mio padre era titubante, ora va tutto benissimo’, aggiunge Moser, che considera il Gf Vip una parentesi, chiusa la quale tornerà ai vigneti e all’azienda.

Moser: ‘Ho lasciato il ciclismo per scelta’

Nell’intervista con Panatta, inoltre, l’ex gieffino vip parla anche di ciclismo, spiegando come sia uno sport duro e in cui lui è stato ‘svantaggiato’ dall’avere quel cognome, visto che a 7 anni gli dicevano che essendo figlio di Moser doveva vincere.

Moser Jr ha chiuso con il ciclismo quando ha preso coscienza dei suoi limiti: ‘Ho realizzato che era meglio fermarsi. Ho preferito essere parte attiva di questa scelta anziché subirla’, conclude.