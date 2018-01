Niccolò Bettarini si confessa a Verissimo, dall’emozione di vedere i suoi genitori (Simona Ventura e Stefano Bettarini) ballare insieme, al suo essere single perché più concentrato a risolvere i suoi problemial ginocchio che impegnato a pensare alle ragazze. Quasi vent’anni (li compirà a ottobre), calciatore, Bettarini jr vanta due genitori celebri, un fisico scultoreo, migliaia di followers e un’ex fidanzata famosa, la fashion blogger Ginevra Lambruschi; ha vissuto in Inghilterra, dove ha cominciato la carriera da calciatore e contemporaneamente ha studiato per il diploma.

Un’intervista a cuore aperto quella di Niccolò Bettarini da Silvia Toffanin: la puntata di Verissimo è quella del 6 gennaio 2018.

Bettarini jr: ‘Mai smesso di credere nella mia famiglia’

Si parte dalla famiglia, con Bettarini jr che confessa di non aver mai smesso di credere che un giorno ci saremmo tutti riuniti.

Dopo l’intervista ‘doppia’ al Maurizio Costanzo Show in cui Ventura e Bettarini hanno ballato insieme – era presente anche Niccolò – il giovane calciatore spiega che è stato emozionante vederli ballare insieme, soprattutto dopo aver vissuto anni di litigi.

‘Finalmente sembra che il giorno della reunion sia arrivato. Io e i miei fratelli siamo molto felici’, dice Bettarini a Verissimo, ricordando comunque come, nonostante anni di battaglie, separazioni e rancori, finalmente la conduttrice e l’ex calciatore siano sempre rimasti genitori.

Niccolò Bettarini: ‘Nonostante le liti, mamma e papà sempre civili per noi figli’

‘Non si sono mai persi, i problemi li hanno sempre affrontati in maniera civile per quanto riguarda noi figli’,rivela Bettarini jr a Silvia Toffanin.

Una dichiarazione analoga a quella rilasciata a novembre da Costanzo: se per Simona Ventura i figli non devono diventare vittime della separazione, visto che soffrono per l’addio dei genitori e non ne sono la causa e quindi vanno tutelati anche se all’inizio prevale la voglia di farla pagare all’altro, Niccolò Bettarini all’epoca si era detto orgoglioso perché i suoi si erano riuniti per risolvere i problemi insieme.

Niccolò Bettarini è single: ‘Ora penso al mio ginocchio’

Tornando all’oggi, archiviata la love story – durata poche settimane – con Ginevra Lambruschi, Niccolò Bettarini pensa solo al suo ginocchio: al momento non è infatti fidanzato, e pensa più a risolvere i problemi di salute che alle ragazze.