Si accende la polemica attorno a Masterchef Italia 7 per una gaffe del giudice Joe Bastianich che, pur in modo ironico, ha offeso la città di Campobasso definendola un ‘posto sfigato’. Questa volta, dunque, ad essere al centro delle critiche del cooking show di Sky Uno non sono solo i concorrenti aspiranti chef, ma uno che questo mestiere lo fa di professione e – ahimè – non conosce bene la geografia italiana.

La gaffe di Joe Bastianich su Campobasso, dunque, ha acceso subito gli animi degli abitanti del capoluogo molisano che su Twitter hanno criticato il pensiero del giudice di Masterchef Italia 7. A scatenare l’ilarità di Bastianich è stata la presentazione di una delle aspiranti chef di questa nuova edizione del cooking show: la dominicana Joayda, infatti, ha raccontato alcuni dettagli della sua vita privata rivelando di vivere a Campobasso insieme al marito. E’ stata la poca conoscenza della geografia italiana a suscitare la curiosità di Bastianich che, oltre a informarsi sulla posizione della città sulla cartina dell’Italia, ha commentato: ‘Mi sembra un posto sfigato!’.

Masterchef Italia 7, Joayda replica a Joe Bastianich

Colta alla sprovvista e anche un po’ imbarazzata, la concorrente Joayda ha tentato di ironizzare sul concetto che il giudice Joe Bastianich ha della città di Campobasso.

‘Lo so, me lo dicono tutti’ – ha replicato la 31enne dominicana, tentando di sdrammatizzare e di ‘stare al gioco’ dell’irriverente chef.

In un attimo, però, il popolo di Twitter si è sollevato e, mentre qualcuno ha scherzato sulla gaffe di Bastianich, qualcun altro non ha accettato che la città di Campobasso venisse definita un ‘posto sfigato’.

Un caro saluto ai cittadini di Campobasso #MasterChefit — RedHead (@indiependent84) January 4, 2018

Il Comune di Campobasso ha già chiamato un legale #MasterChefIt pic.twitter.com/opnEBEBW65 — Alberto Garoscio (@garro78) January 4, 2018

"Campobasso mi sembra un posto sfigato" ed è subito @Jbastianich assessore al turismo del Molise #MasterChefIt — Bluelake76 (Daniele) (@Bluelake76) January 4, 2018

Leggi anche: Joe Bastianich contro tutti: ‘Cracco presuntuoso, Barbieri purista. Cannavacciuolo? Non lo capisco’

Joe Bastianich, le gaffe e i commenti più severi del giudice di Masterchef

Oltre alla gaffe di Joe Bastianich sul capoluogo del Molise, il giudice del cooking show di Sky Uno è ricordato per i suoi innumerevoli commenti estremamente critici sui piatti preparati dai concorrenti del programma.

L’italo americano, infatti, non è uno che ama trattenersi e nel corso della sua carriera al timone di Masterchef si è distinto per i giudizi severi che, però, sono riusciti a strappare più di qualche sorriso agli accaniti spettatori della trasmissione.

‘Il piatto sa di piscio!’; ‘Questo piatto mi ha bloccato la gola come una pallina di catrame e devo andare in ospedale’; ‘Questo piatto mi fa girare lo stomaco!’ – sono solo alcune delle ‘massime’ di Bastianich che ha, così, bocciato le preparazioni di alcuni concorrenti delle edizioni di Masterchef e scatenato l’ironia dei suoi fan.

Per questa settima edizione del programma, dunque, il giudice non ha intenzione di risparmiare nessuno e si attendono nuove gaffe e altrettanti giudizi al veleno.