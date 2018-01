Il popolo di Twitter ha puntato il dito contro il campione de L’Eredità, Leonardo Papini, accusandolo di essere già a conoscenza della risposte che gli sarebbero state poste da Fabrizio Frizzi. Il giovane, che da giorni sbaraglia la concorrenza degli altri partecipanti al quiz show di Rai 1, però, pare sia stato vittima di un malinteso e, nonostante le accuse di molti internauti, tanti altri sono intervenuti sui social in sua difesa.

L’episodio che ha insospettito il pubblico de L’Eredità tanto da spingerlo ad accusare il concorrente Leonardo Papini di essere già a conoscenza delle risposte, è avvenuto durante l’appuntamento del 3 gennaio 2018 quando il giovane trevigliese, complice – forse – l’intuizione o la fretta nel fornire la soluzione giusta ad una domanda, pare abbia anticipato il quesito di Fabrizio Frizzi. Tuttavia, il campione in carica non ha fornito la risposta esatta ed è rimasto, per la terza serata consecutiva, a mani vuote.

Leonardo Papini, campione de L’Eredità per quattro puntate di seguito

Battuta la sfidante Leana ai ‘Calci di rigore’, Leonardo Papini si è dovuto confrontare con la manche de ‘La Ghigliottina’ provando ad aggiudicarsi un montepremi pari a 200mila euro.

E’ stato proprio in questa fase del gioco che si è verificato il caso sospetto che ha sollevato le critiche di alcuni utenti di Twitter.

Il campione de L’Eredità, infatti, al momento della scelta della terza parola tra i termini ‘guardia’ e ‘guasta’, ha esclamato improvvisamente ‘linea’ sollevando, così, i dubbi del pubblico più attento del quiz show di Rai 1.

In tanti, infatti, si sono chiesti se Leonardo Papini fosse già al corrente delle risposte esatte, ma l’arcano è stato presto svelato: ‘linea’ non era la soluzione de ‘La Ghigliottina’ e il concorrente del programma condotto da Fabrizio Frizzi non si è portato a casa il montepremi.

‘L’avevo in mente sin dall’inizio e ho pensato potesse andar bene fino alla terza parola’ – ha spiegato Papini a Frizzi, prima di sapere che la risposta esatta era il termine ‘frontiera’.

Sbaglio o ha detto LINEA? #leredita — Franco Ligabue (@ilbue63) January 3, 2018

Twitter difende Leonardo Papini: nessun complotto

Nonostante in molti abbiano accusato Leonardo Papini e L’Eredità di aver organizzato una sorta di complotto, molti utenti di Twitter sono intervenuti in difesa del concorrente e del quiz.

#leredita Ma veramente vedete complotti e imbrogli solo perché Leonardo ha detto per sbaglio ad alta voce la parola che gli era venuta in mente e su cui stava ragionando?Io sono la prima a storcere il naso sui favoritismi quotidiani, ma qua non esiste proprio — Canta che ti passa (@Canta_che_Passa) January 3, 2018

A sostegno del giovane trevigliese è intervenuto anche il fratello che ha spiegato come mai Leonardo abbia provato a dare la soluzione de ‘La Ghigliottina’ con largo anticipo: si è trattato, semplicemente, di un pensiero ad alta voce e non vi è stato alcun complotto.

Papini resta, dunque, uno dei più giovani campioni in carica de L’Eredità che, con il ritorno di Fabrizio Frizzi sul piccolo schermo, continua a registrare picchi di ascolti per Rai 1.

