Inizia a delinearsi il cast de L’Isola dei famosi 2018 con i nomi dei primi concorrenti ufficiali e quelli degli opinionisti che accompagneranno Alessia Marcuzzi nel corso di questa 13esima edizione del reality show. Il genere televisivo continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 ed il 22 gennaio partirà un altro dei programmi più attesi e discussi di Mediaset.

Come anticipato dal settimanale Spy, L’Isola dei famosi 2018 inizierà il 22 gennaio prossimo e nel cast sarebbero già stati arruolati tre concorrenti: oltre al nome di Francesco Monte – ex tronista ed ex fidanzato di Cecilia Rodriguez – pare che per l’Honduras partiranno anche Brigitte Nielsen e Francesca Cipriani. E’, invece, Chi ad anticipare e confermare la partecipazione di altri 4 volti noti della televisione, dall’ex letterina Alessia Mancini alla ballerina di Colorado Paola Di Benedetto. Insomma, il cast di questa 13esima edizione del programma affidato, per il quarto anno consecutivo, ad Alessia Marcuzzi sembra farsi sempre più interessante.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi 2018

Le prime tre concorrenti confermate ufficialmente da L’Isola dei Famosi 2018 sono l’attrice Nadia Rinaldi, la cantante Bianca Atzei e la showgirl Alessia Mancini.

Tra le altre possibili concorrenti, Brigitte Nielsen e Francesca Cipriani, le quali hanno già avuto esperienza in altri reality show.

Se Francesca Cipriani è divenuta nota grazie al Grande Fratello 6 e al ruolo di pupa ne La pupa e il secchione, Brigitte Nielsen ha già avuto modo di sperimentare l’esperienza de L’Isola in altri paesi europei.

Il settimanale Chi aveva anche preannunciato la partecipazione della showgirl Cecilia Capriotti e della ballerina di Colorado Paola Di Benedetto, ma per il momento ancora nessuna conferma.

Nel cast spicca anche il nome di Elettra Lamborghini, ereditiera conosciuta meglio nella prima edizione di Riccanza, in onda su MTV.

Avrà un’ampia scelta, dunque, l’ormai single Francesco Monte che, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe anch’egli essere in partenza per l’Honduras per un’esperienza che lo vedrà protagonista dal 22 gennaio 2018 su Canale 5.

L’Isola dei famosi 2018, Mara Venier e Alfonso Signorini opinionisti

Chi saranno, invece, gli opinionisti de L’Isola dei famosi 2018? A grande sorpresa e dopo un anno di pausa, Mara Venier e Alfonso Signorini torneranno negli studi televisivi di Mediaset per accompagnare Alessia Marcuzzi durante le settimane in compagnia del reality show.

Congedata, quindi, Vladimir Luxuria, la produzione de L’Isola pare abbia deciso di puntare nuovamente su una coppia la cui simpatia e verve hanno animato le passate edizioni della trasmissione.

Venier e Signorini avevano deciso di dire addio al reality show dopo l’11esima edizione che, dal punto di vista di Mara, era stata una delle più ‘pesanti’ di sempre.

Passato per un anno il timone alla Luxuria, però, la conduttrice e il giornalista sono pronti a rimettersi in gioco per questa nuova edizione de L’Isola.

