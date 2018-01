In molti speravano in una proposta di matrimonio, ma Cecilia Rodriguez non ha ricevuto alcun anello da Ignazio, bensì da Belén. E’, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 a deviare i dubbi dei numerosi fan, attratti dal brillante ritratto in diverse foto social della coppia. Seppur al momento non si parli ancora di nozze in casa Rodriguez, il regalo di Natale di Ignazio si è rivelato essere di altrettanto valore e preziosità.

Verità svelata, dunque, in merito all’anello che tanto ha fatto chiacchierare e, perché no, sognare i numerosissimi fan della coppia. Il gioiello indossato da Cecilia è stato, infatti, un regalo di Natale di Belén, e non di Ignazio come in molti hanno ipotizzato. E’ il settimanale Spy a smentire, dunque, l’arrivo di un matrimonio o di un fidanzamento ufficiale, in quanto i due siano ancora lontani dall’ipotesi di convolare a nozze. Ma ora la domanda sorge spontanea: cosa avrà regalato Ignazio alla sua amata?

Leggi anche: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano? L’annuncio e l’anello sospetto

Cecilia Rodriguez: ‘L’anello è bellissimo, ma arriva da mia sorella Belén’

Nessuna proposta o dichiarazione d’amore da parte di Ignazio Moser… almeno per il momento. Durante le vacanze di Natale la coppia ha avuto modo di trascorrere del tempo insieme, conoscere i relativi familiari e consolidare quel sentimento che li ha fatti uscire dalla casa del GF Vip 2 mano nella mano.

Nonostante l’amore sincero e duraturo, l’anello indossato al dito da Cecilia non arriva dal fidanzato, bensì dalla sorella di Belén come regalo di Natale.

‘Alt. Vi devo fermare subito. L’anello è un regalo bellissimo, ma arriva da mia sorella Belén’, afferma la modella argentina al curioso settimanale Spy, smontando così il sogno di migliaia di fan pronti ad applaudirli all’altare.

Leggi anche: La famiglia Rodriguez insieme per Natale: Belén, Cecilia e Jeremias con i genitori Gustavo e Veronica

Cecilia Rodriguez e il regalo di Natale di Ignazio: cosa ha ricevuto?

Nessun anello per Cecilia Rodriguez da parte di Ignazio Moser, ciò non sottovaluta, però, l’importanza e la preziosità del regalo fattole dal ciclista, come lei stessa ha affermato.

‘Ignazio, invece, mi ha regalato un bracciale tennis di brillanti altrettanto bello, anzi prezioso. Per ora dunque niente nozze, anche se ho notato che sono in tantissimi che ci vorrebbero vedere già sposati’, osserva Cecilia ai microfoni di Spy dopo le innumerevoli indiscrezioni circolate ultimamente sul web ed i conseguenti commenti dei loro seguaci.

‘Non è detto che un giorno non succederà. Ma non corriamo troppo. Per ora stiamo benissimo così’, conclude la sorella minore dei Rodriguez, lasciando alquanto speranzosi i numerosi fan.