Carolina Crescentini è fidanzata con il cantautore Francesco Motta: la ‘rivelazione’ dopo mesi di indiscrezioni arriva su Instagram, dove lui posta uno scatto di coppia che lei ricondivide con una semplice didascalia, ‘2018’. È finita, dunque, la relazione con Dave Pieter Mellish, il musicista californiano che l’attrice frequentava da un paio d’anni, dopo averlo conosciuto durante un interrail.

Dopo diverse paparazzate senza conferme – né smentite – Carolina Crescentini ufficializza la sua relazione con Francesco Motta.

Carolina Crescentini e Francesco Motta: la nuova coppia vip

2018. A post shared by Carolina Crescentini (@carolcrasher) on Dec 31, 2017 at 9:15pm PST

Questo lo scatto che l’attrice ha ripostato su Instagram, ufficializzando il legame tra i due.

La coppia si frequenta in realtà da qualche mese: a settembre 2017 era stato il settimanale Diva e Donna a pizzicare l’attrice e il cantautore mentre si scambiavano tenerezze in un ristorante romano.

LEGGI: Carolina Crescentini ha un fidanzato (ma non vuole ancora sposarsi)

Carolina Crescentini, l’addio a Dave Pieter Mellish

All’epoca, però, Crescentini e Motta non avevano confermato né smentito, ma la rottura con Dave Pieter Mellish si può collocare nel corso dell’estate 2017.

Della (ex) coppia rimane un’intervista del 2016 in cui lei confessava un amore dopo anni di amicizia, e sottolineava di star molto bene con il compagno, e di non provare l’ansia di dover diventare madre.

Successivamente, nel 2017, l’attrice aveva ricordato il primo incontro – durante un viaggio interrail, a San Sebastian, in Spagna – e di un’amicizia e amore che si era sviluppato prima tenendosi in contatto sui social e poi frequentandosi davvero.

‘Ci siamo conosciuti in Spagna e tenuti in contatto sui social, poi ci siamo visti cinque anni fa ma io stavo male per un’altra storia, infine un anno e mezzo fa l’ho chiamato perché andavo a Los Angeles a trovare un’amica che si era appena sposata, e appena ci siamo visti è esplosa una cosa che ho anche provato a fermare‘, raccontava la Crescentini a Io Donna.

Chi è Francesco Motta, nuovo fidanzato di Crescentini

Ora arriva Francesco Motta: il nuovo fidanzato di Carolina Crescentini è nato nel 1986 – ha quindi 32 anni – ed è il fondatore dei Criminal Jokers, gruppo nato nel 2006 per cui è paroliere, cantante e batterista.

I Criminal Jokers hanno all’attivo due album – This Was Supposed To Be The Future e Bestie – ma Motta si è fatto notare anche per la sua carriera solista, cominciata nel 2016 con l’album di esordio La fine dei vent’anni, che ha vinto la Targa Tenco nella categoria Opera prima.