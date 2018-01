Riparte C’è posta per te 2018 su Canale 5: la prima puntata, prevista per il 13 gennaio, vedrà come ospiti di Maria De Filippi la coppia composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e il calciatore Gonzalo Higuaìn. Dopo tanta attesa, dunque, ricomincia la 21esima edizione del programma del sabato sera che appassiona il pubblico di Mediaset commuovendo e riuscendo a strappare anche qualche sorriso.

Quali sorprese riserveranno gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te 2018 ai personaggi coinvolti nelle storie raccontate dalla conduttrice di Canale 5 resta argomento top secret ma, conoscendo il format ideato da Maria De Filippi con Alberto Silvestri, siamo certi che non verranno risparmiate lacrime di commozione. Per la coppia Hunziker-Trussardi si tratta della prima volta insieme nel talk dei sentimenti della rete ammiraglia Mediaset, così come per il bomber della Juventus che farà il suo debutto negli studi televisivi come protagonista di una importante sorpresa.

C’è posta per te 2018, tutti gli ospiti della 21esima edizione

Se Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi e Gonzalo Higuaìn sono le prime tre special guest della 21esima edizione di C’è posta per te, Maria De Filippi non risparmierà colpi di scena negli appuntamenti successivi.

Regina degli ascolti del sabato sera, la conduttrice di Canale 5 non ha mai sbagliato un colpo e nelle precedenti stagioni ha sbaragliato la concorrenza di Rai 1 con picchi di audience difficili da battere.

Tutto grazie alla professionalità con cui C’è posta per te viene curato e presentato e grazie, anche, agli ospiti nazionali ed internazionali che hanno deciso di partecipare alle sorprese pensate per i protagonisti del talk dei sentimenti.

Per il 2018 è prevista la partecipazione di ospiti come Fedez e J-Ax, l’attrice Giulia Michelini, l’attore britannico Gerard Butler e il collega statunitense Patrick Dempsey, frequentatore ‘assiduo’ dei programmi della De Filippi.

C’è posta per te: gli appuntamenti del 2018

Per l’edizione numero 21 di C’è posta per te 2018 sono previsti otto appuntamenti in prima serata su Canale 5.

La trasmissione di Maria De Filippi, infatti, partirà il 13 gennaio e proseguirà fino al 10 marzo con racconti e storie che coinvolgeranno il pubblico in studio e quello da casa.

Nelle passate edizioni sono stati tanti i protagonisti che hanno fatto piangere e discutere per relazioni familiari a volte incomprensibili o rapporti amorosi che hanno lasciato molti a bocca aperta.

Per questa nuova stagione, quindi, non mancheranno storie altrettanto appassionanti e sorprese importanti organizzate grazie alla disponibilità e alla collaborazione di ospiti famosi.

