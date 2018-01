Tra le ultime dichiarazioni di Meghan Markle, futura sposa di Harry, traspare il desiderio di essere accompagnata all’altare dalla madre, al contrario di ciò che la tradizione detta. Una prima sorpresa, dunque, a pochi mesi dal matrimonio reale che vedrà convolare a nozze l’attrice statunitense ed il secondogenito di Carlo e Diana. Anche il fratellastro della Principessa si era reso disponibile a sostituire il padre della sposa, ma le idee della Markle sembrano essere già chiare.

Sarà, dunque, Doria Ragland ad accompagnare all’altare la figlia Meghan Markle? E’ questa la domanda che in molti si stanno ponendo dopo il recente desiderio espresso dalla futura sposa ai microfoni di US Weekly. Il padre, Thomas Markle, è infatti divorziato dalla madre e non sembra, dunque, avere un ottimo rapporto con la figlia. Al momento ancora nessuna reazione da parte dell’ex marito della Ragland, ma come potrebbe prendere la decisione della figlia?

Chi accompagnerà Meghan Markle all’altare? Parla la sposa

Le nozze reali sono datate 19 maggio 2018 ma le prime indiscrezioni iniziano a ricoprire le principali pagine del gossip. Tra le ultime, una dichiarazione di Meghan Markle a proposito dell’accompagnamento all’altare che, a quanto pare, sarà alternativo.

Secondo quanto espresso dall’attrice, potrebbe essere la madre Doria Ragland a scortarla per la navata centrale della Chiesa ignorando, così, il tradizionale ruolo affidato al padre.

La Markle ha sempre avuto un ottimo rapporto con la mamma, attualmente istruttrice di yoga e fisioterapista ed è per questo che le farebbe piacere averla accanto in un giorno tanto importante.

‘Lei vorrebbe sua madre ad accompagnarla all’altare. Sarebbe un momento molto dolce. Il giorno delle nozze riserverà molte sorprese non convenzionali. Vogliono coinvolgere amici e famiglia quanto più possibile’, riporta un insider dell’US Weekly.

Insomma, questo matrimonio sembra davvero riservare grandi sorprese ed ora… non ci resta che attendere la reazione del padre.

Meghan Markle: i fratellastri saranno invitati al matrimonio?

Poco si parla della famiglia di Meghan Markle che, secondo quanto dichiarato da Harry, sembra aver trovato a Palazzo Reale la famiglia che è le è sempre mancata.

Per questa affermazione il Principe è stato più volte criticato dalla sorellastra Samantha Markle Grant che, qualche mese fa, ha pubblicato un libro ‘umiliante’ nei confronti di Meghan.

‘Il diario della sorella di una principessa arrivista’, questo il titolo che precede pagine e pagine incentrate sulla futura sposa del Principe Harry, pagine in cui vengono svelati i retroscena, talvolta scomodi, della futura cognata di William all’interno della loro famiglia.

Il fratellastro Thomas si è, invece, reso disponibile ad accompagnare la sorella all’altare qualora il padre non avesse voluto per via del timido carattere che lo contraddistingue: ‘Se mio padre non dovesse accompagnarla per timidezza lo farò io, sa dove trovarmi’, aveva dichiarato alla stampa.