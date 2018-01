Dalle 9:33 del 3 gennaio 2018 Laura Freddi è mamma di una bellissima ‘fagiolina’ (termine coniato proprio da lei) di nome Ginevra: lo ha annunciato la stessa showgirl a 24 ore di distanza dal parto, postando sul suo profilo Instagram un fiocco rosa con il nome della bimba e alcuni dettagli come l’ora esatta della nascita e il peso (3,670 kg, per la precisione). Pochi giorni fa, durante le festività di fine anno, Laura Freddi aveva pubblicato un altro video in cui, oltre ad augurare un sereno Natale a tutti i suoi follower, ammetteva di non aver ancora deciso il nome della bambina e che il ballottaggio era tra Ginevra e Ludovica. Alla fine, come abbiamo visto, ha vinto la prima ipotesi.

La gravidanza di Laura Freddi, showgirl di successo soprattutto negli anni ’90 e nei primi 2000, è diventata di dominio pubblico lo scorso agosto, quando l’ex fidanzata di Paolo Bonolis era già al quarto mese. L’annuncio ha sorpreso e rallegrato i suoi fan perché la bella Laura non aveva mai avuto un figlio e si pensava che a 45 anni (a maggio 2018 saranno 46) fosse ormai tardi per metterne al mondo uno. E invece, con grande caparbietà, Laura Freddi e Leonardo D’Amico, il fisioterapista della nazionale italiana maschile di beach volley con cui Laura condivide da qualche tempo la sua vita, ci hanno provato e riprovato (già nel 2016 avevano ammesso di essersi ‘messi al lavoro’) fino a quando lei non è rimasta incinta per davvero.

Laura Freddi è mamma a poche settimane dalla ‘polemica’ nata dopo le sue presunte dichiarazioni su Daniele Bossari, il vincitore del GF Vip 2, con cui molti anni fa aveva vissuto una storia d’amore finita male (per colpa del tradimento di lui). Si è poi scoperto che le parole di Laura, piuttosto pesanti nei confronti di Bossari (‘Con lui fu passione intensa ma poi mi ha tradito ferendo la mia fiducia, così quando ho scoperto chi era veramente e quale fosse la sua vera personalità sono entrata in crisi’), erano sì autentiche ma risalivano a un’intervista di 16 anni fa che un giornale aveva invece rilanciato come nuova, generando un equivoco molto fastidioso. Ma per fortuna superato.

Messa da parte questa inutile polemica, che per qualche giorno ha turbato la serenità di una Laura Freddi incinta al nono mese gravidanza (peraltro delicata vista la sua età), la bionda showgirl è pronta adesso a dedicarsi 24/7 alla sua nuova vita di mamma, regalando alla piccola Ginevra tutte le attenzioni che merita. E chissà che la maternità non le dia la spinta giusta per tornare in un futuro prossimo anche in TV, magari in un programma fatto su misura per lei. Lo meriterebbe.