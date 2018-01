Ottima offerta lavorativa per gli appassionati di cucina: la Regina Elisabetta cerca, infatti, un nuovo chef. Dall’annuncio ufficiale pubblicato sul sito della Casa Reale si possono apprendere tutti i requisiti necessari per potersi candidare alla proposta di lavoro offerta da Buckingham Palace, che rilascerà un salario annuo iniziale pari a 20.604 sterline (circa 23mila euro). Al fortunato prescelto verrà messo a disposizione un’intero alloggio all’interno del Palazzo della Regina Elisabetta.

Come spiegato sul sito ufficiale, la Regina Elisabetta non è alla ricerca di un semplice Demi Chef de Partie, ovvero aiuto cuoco per le cucine Reali, bensì di una figura capace di lavorare in diversi settori, in grado di cucinare menu adatti ad una pluridicità di eventi che spazia da semplici ricevimenti a cene di Stato e menu per lo staff. Un impegno ‘live-in’ che impegnerà l’addetto al lavoro 5 giorni a settimana senza orari fissi.

I requisiti per diventare il nuovo Chef della Regina Elisabetta

E’ il sito ufficiale della Casa Reale ad annunciare che la Regina Elisabetta è alla ricerca di un nuovo Chef, che come sottolineato precedentemente dovrà occuparsi di una varia gamma di eventi.

Si tratta di una vera e propria svolta di carriera, rivolta a coloro che hanno grandi ambizioni e voglia di lavorare all’interno dall’incredibile e magico scenario offerto da Buckingham Palace.

Le cucine super innovative metteranno a disposizione ingredienti di alta qualità, volti alla preparazione di deliziosi menu da consegnare agli standard più elevati.

Come si legge sul sito ufficiale, il candidato dovrà essere qualificato ed ambizioso con alle spalle un’esperienza catering o possibilmente un’esperienza all’interno di una cucina di alto livello.

L’entusiasmo è uno dei requisiti fondamentali richiesti dalla Regina Elisabetta. Il lavoro di squadra è, inoltre, molto importante nelle cucine reali ed il saper collaborare al meglio grazie a capacità comunicative già acquisite ed un forte senso di adattabilità che permetteranno di rispettare i tempi e soprattutto cucinare in una serena atmosfera.

Ultimo fondamentale requisito: il candidato dovrà avere cittadinanza inglese.

Il salario per il nuovo Chef di Buckingham Palace: 20.604 sterline all’anno

Quanto guadagnerà il nuovo Chef della Regina Elisabetta? Il salario annuo è pari a 20.604 sterline, circa 23mila euro. Inoltre, saranno inclusi 33 giorni di ferie, contributi extra da parte del datore di lavoro, tutti i pasti forniti ed un alloggio all’interno di Buckingham Palace, come sopra sottolineato.

Al prescelto verranno, inoltre, messi a disposizione corsi di formazione e sviluppo e l’accesso a diverse attrezzature ricreative.

Insomma, chi non vorrebbe candidarsi per tale ruolo? Un’incredibile opportunità che permette una svolta di carriera agli Chef più ambiziosi.