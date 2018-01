Paolo Fox in polemica con i Fatti Vostri, ringrazia il pubblico per gli ascolti record dell’oroscopo e della trasmissione di Rai 2, bacchettando Giancarlo Magalli, Demo Morselli, Giò Di Tonno, Laura Forgia e Umberto Broccoli. ‘Vi posso dire grazie? A me non l’hanno detto, ma io lo dico a voi’, la polemica dell’astrologo. E il programma mattutino Rai, per il terzo anno di fila, comincia in bagarre tra i conduttori e gli ospiti fissi.

I Fatti Vostri si conferma uno dei programmi più pepati del piccolo schermo, con polemiche anche in questo 2018.

Paolo Fox: ‘Eravate tanti’

È Paolo Fox, il 3 gennaio 2018, ad aprire le ostilità, ringraziando il pubblico per il successo tributato all’oroscopo di inizio anno.

‘Grazie, grazie per gli ascolti del primo, perché eravate veramente tanti, è stato un record per la rete. Ho ricevuto da parte vostra tanto affetto’, le parole dell’astrologo, prese da alcuni come una polemica verso i ‘colleghi’.

Broccoli ha ringraziato il pubblico ‘anche da parte nostra’, ricevendo in cambio un freddo ‘Immaginavo…’.

LEGGI: I Fatti Vostri, Michele Guardì sgrida Giancarlo Magalli e Laura Forgia: ‘Concentriamoci!’

Gli inizi polemici de I Fatti Vostri: i precedenti

Non è la prima volta : se il 2017 è stato monopolizzato dalla querelle Adriana Volpe – Giancarlo Magalli – finita anche in tribunale e conclusasi, televisivamente, con il trasloco della conduttrice, anche un anno fa Paolo Fox aveva polemizzato con Magalli e Volpe.

Era metà gennaio e l’astrologo, spazientito dalle chiacchiere, aveva ricordato come il suo spazio sia di appena 20 minuti, e se gli altri ‘colleghi’ si ‘espandono’, lo spazio si dimezza.

‘Se parlate sotto io non ci capisco più niente. Ve lo dico stavolta, erano anni che volevo dirvelo. Tanto – concludeva – tra sei minuti me ne vado’.

E se all’epoca Magalli aveva mostrato di non gradire, anche allora Paolo Fox aveva rivendicato gli ascolti dell’oroscopo: ‘Grazie per l’ascolto di ieri perché questo è stato lo spazio più visto del programma’.

Ma l’inizio dell’anno non è mai tranquillo per la coppia Magalli-Fox: nel 2016 l’astrologo aveva lamentato scarsa attenzione da parte dei conduttori durante la lettura del suo oroscopo, chiedendo a Volpe e Magalli di fare domande evitando però di parlare sotto.