Abbiamo letto due mesi fa della rottura tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco e dei motivi che hanno spinto la coppia a lasciarsi dopo una storia d’amore durata quasi 12 anni. Sembrava che la causa scatenante, così come aveva fatto trapelare lo stesso Fulco, fosse il rifiuto della Chiabotto a voler metter su famiglia (‘Stiamo insieme da 12 anni, io di anni ne ho 47 e mi sono stancato di aspettare’), ma a quanto pare la faccenda sarebbe un po’ più complessa: a rivelarlo è stata proprio l’ex Miss Italia, che ha rotto un lungo silenzio per spiegare finalmente come stanno le cose (dal suo punto di vista, ovviamente).

‘Tutti credono che sia finita perché sono allergica al matrimonio e ai figli, ma non è così’, ha dichiarato Cristina Chiabotto al settimanale Oggi. E allora cos’è successo? Secondo Cristina la crisi avrebbe radici ben più profonde, dato che il rapporto con Fabio Fulco si stava trascinando ormai da troppo tempo: ‘Ci siamo dati tantissimo e nel darsi ci siamo esauriti: se avessi ascoltato la pancia, mi sarei staccata prima da lui’.

Tra le altre cose la Chiabotto ha decisamente negato di essere contraria a farsi una famiglia, ma semplicemente di non essere più sicura che sia Fulco l’uomo giusto con cui formarla. Attenzione però, ci sarebbero ancora margini per un ripensamento: ‘Ora sto facendo un viaggio pazzesco alla scoperta di me stessa, un viaggio che mi piace molto. Ma se alla fine capirò che è davvero Fabio ‘l’uomo giusto’, gli correrò immediatamente incontro. Per il momento, però, non è ancora successo’.

Quindi c’è ancora una piccola possibilità di rivedere insieme la coppia Cristina Chiabotto – Fabio Fulco. Lei è ancora molto affezionata al suo ex (‘Finora è stato l’unico amore della mia vita e mi manca, è come se mi avessero tolto un braccio’) e lo pensa spesso (‘Ed è inutile negarlo, mi chiedo anche se si stia vedendo con un’altra donna’) ma ammette che le favole possono restare tali anche se non c’è il lieto fine.

Ovviamente non poteva mancare una domanda sui rumors usciti a fine novembre sulla sua frequentazione con il cestista Peppe Poeta. Voci che però Cristina Chiabotto ha subito provveduto a smentire: ‘Peppe lo conosco da anni e l’ho ritrovato recentemente perché vado spesso a vedere le partite dell’Auxilium Torino, la squadra di basket in cui gioca. Facciamo parte della stessa comitiva di amici insieme a mia sorella, alcune mie amiche e altri ragazzi. Questo per dire che siamo solo buoni amici, tra l’altro lui è pure fidanzato. E poi non sono ancora pronta per nuovo amore, anche se… tutto può essere!’