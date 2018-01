Tanti saluti all’Italia: per gli ultimi due mesi di gravidanza, Chiara Ferragni e Fedez si trasferiscono a Los Angeles, in modo da vivere tranquillamente la nascita del primogenito Leone che avrà così anche il doppio passaporto. La trasferta non è però cominciata nel migliore dei modi, visto che l’appartamento della fashion blogger è rimasto senza acqua calda: all’inconveniente si è ovviato prenotando una suite.

Chiara Ferragni partorirà negli Stati Uniti: il lieto evento è previsto per l’aprile del 2018, ma la fashion blogger e il rapper Fedez hanno già traslocato oltre Oceano.

I Ferragnez negli Usa: la voglia di una gravidanza ‘normale’

Leone Lucia-Ferragni nascerà in California, dove l’imprenditrice ha una casa.

Doppi i motivi della scelta americana, la doppia cittadinanza per il bimbo ma anche la voglia di vivere una gravidanza ‘normale’, nella massima privacy e tranquillità.

Allo scopo il rapper, archiviato X Factor 2017, ha anche annunciato che si prenderà una pausa dai social per dedicarsi all’imminente esperienza di padre.

Ferragni-Fedez e la bolletta non pagata

Come detto però, l’avventura americana è cominciata con un inconveniente: come racconta nelle sue Instagram Stories, Chiara Ferragni ha infatti dimenticato di pagare la bolletta del gas e il suo appartamento è rimasto senza acqua calda.

Fedez ha dunque prenotato una suite d’emergenza vicino all’aeroporto, in attesa del ripristino del gas.

Ferragni e Fedez tornano in Italia per le nozze?

Entro l’estate, comunque, il rapper e la fidanzata torneranno in Italia, trasferendosi nell’attico di Fedez, che al momento non è ancora attrezzato ospitare un bambino – e neanche gli abiti e gli accessori della Ferragni.

Oltre a diventare genitori, il 2018 di Fedez e Chiara Ferragni vedrà anche le nozze tra i due dopo la proposta di matrimonio in diretta durante il concerto all’Arena di Verona.

Il matrimonio si celebrerà a Noto, nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio: la cerimonia sarà di rito civile, e sarà celebrata a fine estate, tra gli ultimi giorni di agosto e i primi di settembre.