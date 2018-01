Manca poco a L’Isola dei Famosi 2018 e Daniele Bossari potrebbe esserne l’opinionista. L’indiscrezione giunge dopo il GF Vip, in un periodo in cui tutti acclamano e applaudono il vincitore del reality show di Canale 5 conclusosi lo scorso dicembre. Per il momento le uniche conferme del programma rimangono Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nel ruolo di inviato, mentre in studio ad affiancare un papabile Daniele Bossari ritroveremo Mara Venier.

Nuove indiscrezioni, dunque, per quanto riguarda L’Isola dei Famosi 2018, che vedrà Daniele Bossari come opinionista? Il vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip sostituirebbe Alfonso Signorini, secondo quanto riportato da Novella 2000. Un nome in circolazione da tempo accanto a quello di Stefano De Martino, entrambi in corsa per il ruolo di inviato successivamente affidato all’ex marito di Belén Rodriguez. A questo punto una sola posizione potrebbe assumere il futuro marito di Filla Lagerback.

Daniele Bossari a L’Isola dei Famosi 2018 dopo il Grande Fratello Vip 2017

Il 2018 potrebbe, dunque, aprirsi nel migliore dei modi per Daniele Bossari, ingaggiato come opinionista de L’Isola dei Famosi 13, in partenza lunedì 22 gennaio su Canale 5.

Il ritorno del conduttore in prima serata potrebbe rafforzare la sua popolarità, tornata al culmine dopo anni di silenzi ed ombre, causati dalla depressione che ha contraddistinto gli ultimi periodi della sua esistenza.

Un buio raccontato e svelato al Grande Fratello Vip 2, dove Bossari è rinato da un punto di vista intimo e personale e artisticamente, ora pronto ad affrontare nuove esperienze televisive.

Al suo fianco a L’Isola dei Famosi 13 ci sarebbe Alessia Marcuzzi, amica da una vita con la quale condusse due edizioni del Festivalbar. La sintonia ormai nota che vige tra i due conduttori potrebbe incoraggiare Daniele ad accettare la proposta di diventare opinionista del programma tanto atteso.

L’Isola dei Famosi 2018 dal 22 gennaio: cast e concorrenti

Solo due conferme, al momento, nel cast de L’Isola dei Famosi 2018, dal 22 gennaio su Canale 5. Ancora in dubbio i concorrenti, in parte già svelati ma non ancora annunciati ufficialmente.

Che Alessia Marcuzzi conduca ancora una volta il reality show ambientato in Honduras è ormai noto, ma accanto a lei una new entry alquanto amata dal pubblico: Stefano De Martino vestirà, infatti, i panni di inviato speciale.

In studio, invece, ritroveremo la veterana Mara Venier che, a questo punto, ci vien da pensare che potrebbe essere affiancata da Daniele Bossari.

Per quanto riguarda i concorrenti, tra i papabili partecipanti al gioco il web punta il dito su: Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Bianca Atzei, Francesco Monte, Chiara Nasti, Elettra Lamborghini, Eva Henger ed Alessia Mancini.