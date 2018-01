Carolyn Smith di nuovo in ospedale, lo scatto su Instagram con la flebo allarma i fan ma è solo una bronchite, come spiega la stessa coreografa ai fan preoccupatì. I followers della Smith, reduce da una vittoriosa battaglia contro il cancro, ci tengono comunque a dimostrarle il loro affetto, anche se – come detto – non c’è da preoccuparsi: a spiegare perché sia in ospedale è la stessa Smith in uno scatto successivo.

‘#workinprogress #iononmollomai’: questa la didascalia della foto che ha messo in agitazione di fan di Carolyn Smith.

Csrolyn Smith: la battaglia contro il cancro

#workinprogress #iononmollomai #carolynsmith A post shared by Carolyn Smith (@carolynsmith5) on Jan 3, 2018 at 3:53am PST

La ballerina, coreografa e presidente di giuria in Ballando con le stelle è una battagliera nata e dopo essersi salvata da un incidente stradale e dopo aver perso i genitori, ha combattuto e vinto contro un cancro al seno.

Una battaglia che la Smith non ha mai nascosto, in tv e sui social come sui giornali (e nel libro Ho ballato con uno sconosciuto – Io sorrido e non mollo mai), invitando le donne a rompere il silenzio, a non avere vergogna della loro situazione e a non vivere il tumore come un tabù.

LEGGI: Carolyn Smith contro il tumore: ‘Voglio vincere io!’

La foto della Smith che agita i fan: ma è ‘solo’ bronchite

Ma ora i fan fibrillano e temo per la foto che la ritrae mentre fa una flebo.

Tanti i commenti che chiedono alla Smith informazioni sulle sue condizioni di salute, con due però grossi come una casa.

LEGGI: Carolyn Smith: ‘A Ballando con le Stelle vorrei Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi’, intervista

E infatti il mistero è presto svelato: ‘Tranquilli. Solo Bronchite Cronica Asmatica e Laringite Acute. Niente serio. Devo essere operativa per le 15.15‘.

Da non sottovalutare il fatto che un annuncio delicato come le condizioni di salute non verrebbe lasciato a una foto sui social, senza dimenticare che la stessa showgirl, a inizio 2017, aveva spiegato che dopo l’ultimo ciclo di terapia il tumore al seno era sparito, con un importante ‘ma’.

LEGGI: Carolyn Smith: ‘Operazione andata bene, ora arriva la parte difficile. L’intruso non mi ferma’

Smith e la battaglia vinta contro il tumore al seno

‘Non posso dire sono guarita, il pericolo di una recidiva c’è sempre, ogni tre mesi devo fare un controllo’, aveva confessato la Smith un anno fa a proposito delle sue condizioni di salute.

Prima del libro, la presidente di giuria di Ballando con le stelle era stata anche a Domenica Live, rivelando che del tumore al seno se ne era per caso grazie ai suoi cani.

‘Ora – aggiungeva la danzatrice e coreografa intervistata da Barbara D’Urso – sto bene e ho sconfitto la malattia con il sorriso, grazie all’amore di mio marito e alla mia più grande passione la danza’. E i fan possono tirare un sospiro di sollievo.