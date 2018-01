Già al capolinea, o quantomeno in forte crisi, il matrimonio di Bianca Balti con Matthew McRae? La top model ha cancellato dal profilo gli scatti con il marito fotografo, inclusi quelli del giorno delle nozze. Nel 2016 la modella lodigiana aveva definito complicata la storia d’amore con McRae, sottolineando come entrambi facciano un lavoro che li porta a volte a stare lontani per molto tempo. Di fatto la Balti si considerava una sorta di mamma single, e chissà che ora non lo sia diventata davvero.

‘Lui fa il creativo e ha un lavoro simile al mio: è occupatissimo per mesi, poi magari ha una pausa di due settimane’: così, intervistata da Grazia, Bianca Balti parlava della sua love story con Matthew McRae, e ora la coppia potrebbe essere arrivata al capolinea.

Sposatisi in un ranch di Laguna Beach, in California, il 2 agosto 2017, dopo un fidanzamento di tre anni e una figlia nata nel 2015, Balti e McRae si sarebbero lasciati.

L’indizio è nell’onnipresente instagram: la top model italiana ha cancellato tutte le foto del marito dal suo profilo.

Addio foto di vacanze e momenti familiari, ma soprattutto addio alle foto del matrimonio.

‘2017, un anno dell’unica vita in cui vivo. È stato triste, a volte è stato difficile ma così felice e così buono, per la maggior parte. È stata la vita’, gli auguri della Balti in una foto con le due figlie Matilde (nata nel 2007 dal matrimonio col fotografo Christian Lucidi, dal quale la modella ha divorziato nel 2010).

Balti: ‘La mia complicata storia d’amore con McRae’

Già a inizio 2016 – un annetto e mezzo prima del matrimonio – la Balti aveva descritto una relazione non proprio idilliaca, proprio per l’impegno gravoso del lavoro che a volte separava la coppia per settimana.

La top model aveva descritto la sua storia come ‘strana e un po’ complicata’, sottolineando comunque come se questo tipo di esistenza non le fosse sempre andata a genio – ad esempio a San Valentino 2015 era sola al cinema a vedere 50 sfumature di grigio e piangeva come una fontana – ha presto capito di aver scelto questa vita.

‘E io sto bene così. Con il mio compagno – concludeva – ci amiamo, ci sosteniamo’.