Secondo fiocco (il colore non si sa) per Beatrice Borromeo incinta del secondo figlio con Pierre Casiraghi: stando ai bene informati la giornalista moglie del principe di Monaco sarebbe in dolce attesa e il secondogenito della coppia starebbe arrivando nel giro di breve. Beatrice Borromeo è già mamma di Stefano, il primo figlio avuto con Pierre nel febbraio 2017, ma è sempre stata molto riservata sulla sua famiglia. A quanto pare il pancino traditore sulla neve di St. Moritz, dove era in ferie, avrebbe svelato i piani di allargamento della famiglia Borromeo-Casiraghi.

Beatrice Borromeo mamma bis?

A lanciare la notizia di Beatrice Borromeo mamma bis è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato le fotografie della famigliola sulla neve in Svizzera.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sarebbero quindi in attesa del secondogenito a brevissima distanza dalla nascita del primo figlio Stefano, nato a febbraio 2017.

Secondo i beneinformati tra il terzogenito principe di Monaco, figlio di Carolina e del compianto Stefano Casiraghi, e l’ereditiera nipote di Marta Marzotto ci sarebbe già il secondo figlio in arrivo.

Le foto di Beatrice Borromeo incinta per la seconda volta non dovrebbero lasciare spazio a dubbi, anche se sarà difficile che la giornalista confermi o smentisca a breve, conoscendo la sua proverbiale privacy.

Già ai tempi della prima gravidanza Beatrice Borromeo era stata di parola sul silenzio e sul rispetto del suo momento privato: a malapena aveva confermato la nascita del bambino, e lo stesso aveva fatto Pierre Casiraghi.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, storia di una coppia

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono sposati dal 25 luglio 2015 dopo ben sette anni di fidanzamento: si sono conosciuti nel 2008 e da allora sono stati inseparabili, e ben lontani dal gossip.

Non hanno mai amato apparire, al di là delle occasioni ufficiali come i Balli della Rosa di Montecarlo, da sempre presieduti da Carolina di Monaco mamma di Pierre, o in rare paparazzate in vacanza.

A quanto pare anche il fratello maggiore di Pierre, Andrea Casiraghi, starebbe allargando la famiglia con Tatiana Santo Domingo, che sarebbe incinta del loro terzogenito. A completare il quadretto Charlotte Casiraghi, già mamma di Raphael, che ha annunciato il fidanzamento (non ancora ufficiale) con Dimitri Rassam.