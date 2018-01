Il 2018 comincia con un super gossip da leccarsi i baffi: Ambra Angiolini è incinta di Max Allegri? Nulla di ufficiale, ma intanto sono spuntate alcune recentissime foto dell’attrice, legata all’allenatore della Juventus da circa sette mesi, in cui indossa una maglia che tira più del solito e mostra forme leggermente più morbide. Solo un’illusione ottica? Può darsi, ma ricordiamo che era stata proprio Ambra, in tempi non sospetti (cioè poco prima di fidanzarsi con Allegri), a dichiarare di volere altri figli. E visto che l’orologio biologico batte velocemente i suoi rintocchi (ad aprile saranno… 41), non le resta molto per realizzare il suo legittimo desiderio. Per cui sì, una gravidanza di Ambra Angiolini la troveremmo tutto sommato plausibile!

Le foto di Ambra Angiolini incinta (o forse no) sono state pubblicate dal settimanale Diva e Donna, che ha beccato l’attrice e showgirl a spasso con delle amiche e con indosso una felpa sospettosamente larga, quasi come se volesse nascondere qualcosa… (e non ci riferiamo ai possibili kg in più causati dalle mega-abbuffate natalizie).

Come detto, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno insieme dalla scorsa estate e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele (qualche settimana fa sono stati pizzicati mano nella mano tra le calli di Venezia e pare inoltre che Max abbia portato Ambra nella sua Livorno per farle conoscere i suoi luoghi d’origine). Certo, sette mesi di vita in comune sono forse pochi per ‘mettere in cantiere’ un figlio, ma se va bene a loro chi siamo noi per giudicarla una decisione affrettata (sempre ammesso che sia vero)?

In attesa di vedere se la notizia sarà confermata o smentita, giova ricordare che Allegri e Ambra hanno già due figli ciascuno, tutti nati da precedenti relazioni: l’allenatore bianconero, sempre a caccia di nuove vittorie con la sua squadra, è papà di Valentina (bellissima ragazza con ambizioni da modella, molto seguita sui social), avuta dalla prima e unica moglie Gloria, e di Giorgio, nato da una storia più recente, mentre l’ex star di Non è la Rai è madre di Jolanda e Leonardo (il papà dei ragazzi è il cantante Francesco Renga). Proprio ieri, 2 gennaio 2018, Ambra ha postato una bella foto su Instagram per celebrare il 14° compleanno della sua primogenita e per rimembrare il suo esordio come ‘mamma’.

Solo un caso? ‘Io non creto’, risponderebbe Crozza/Razzi…