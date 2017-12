Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono davvero lasciati, almeno stando a un noto settimanale di gossip, che svela anche i dettagli della separazione, avvenuta poco prima di Natale 2017 di fronte a una matrimonialista di grido, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Dopo la firma dell’accordo di separazione (ma dopo aver trascorso il Natale con moglie e figlio, come dimostrano le foto e i video su Instagram), l’imprenditore sarebbe poi volato a Malindi con Nathan Falco, mentre la showgirl e conduttrice sarebbe rimasta in Italia con gli amici. Game over dunque per la coppia Briatore-Gregoraci?

Firmato l’accordo di separazione di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: l’indiscrezione è del settimanale Oggi, che pubblica alcuni dettagli che confermerebbero la rottura.

Briatore e Gregoraci: love story al capolinea

Arrivato babbo natale a casa A post shared by Flavio Briatore (@briatoreflavio) on Dec 24, 2017 at 12:37pm PST

Dopo mesi di indiscrezioni su una crisi nella coppia – con annesse smentite – pare davvero sia finita tra l’imprenditore e la showgirl.

Secondo la rivista, Briatore e Gregoraci avrebbero firmato un documento poco prima di Natale, successivamente, lui è partito per Malindi con il figlio Nathan Falco (con tanto di video pubblicato sui social) mentre lei avrebbe scelto di trascorrere il periodo festivo con altri amici.

LEGGI: Flavio Briatore: ‘Crisi con Elisabetta Gregoraci? No, ognuno fa ciò che vuole sui suoi social’

Briatore e Gregoraci, è addio? Qualcosa non torna

Dopo undici anni di amore e quasi dieci di matrimonio ‘coronato’ da un figlio nel 2010, la coppia Briatore-Gregoraci sarebbe dunque scoppiata.

Peccato che in realtà … marito e moglie, ex o meno, sembrino aver passato il Natale insieme, come dimostrano le foto e i video pubblicati sugli account Instagram dai diretti interessati.

Il protagonista è Nathan Falco, ma è facile capire che marito e moglie siano nello stesso posto e nello stesso momento: che sia una separazione amichevole o che il gossip abbia preso un abbaglio?

LEGGI: Flavio Briatore lascia Elisabetta Gregoraci? L’imprenditore smentisce via Instagram

Briatore-Gregoraci: l’addio dopo mesi di crisi

Di certo c’è che negli ultimi mesi – grosso modo dalla prima metà del 2017 – erano aumentate le voci di una crisi matrimoniale tra l’imprenditore e la showgirl.

Tra il serio – ‘Sono un uomo sposato, non bacio ragazze nei bar’, aveva detto a fine estate dopo essere stato paparazzato mentre veniva apparentemente baciato da una misteriosa mora – e il faceto – ‘Separarmi mi costerebbe troppo’, dichiarazione rilasciata durante un’intervista radiofonica – Briatore aveva sempre smentito le indiscrezioni.

A chi faceva notare che da mesi Flavio Briatore e la moglie non appaiono sui social (Elisabetta Gregoraci ha cominciato a censurarlo dal 2016), la coppia rispondeva con una maggiore voglia di privacy – ‘Più sono insistenti, più ci neghiamo‘, aveva spiegato l’imprenditore – salvo però continuare a postare foto, sempre da separati in casa.

Ad agosto Briatore era stato fotografato anche con una misteriosa bionda, sulla quale il gossip si era sbizzarrito.

Immediata la replica ‘Il caldo allucinante di questi giorni fa proliferare le bufale estive. Mi dispiace deludervi, amanti del gossip‘.

Ora, sotto Natale, si torna a parlare di un addio tra Briatore e Gregoraci: stavolta sarà colpa del troppo freddo? Il tempo lo dirà!