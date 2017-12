Vittorio Cecchi Gori sta meglio dopo il malore che lo ha colpito la vigilia di Natale 2017: uscito dal coma farmacologico, è ancora in rianimazione e respira aiutato dall’ossigeno. Entro la fine dell’anno potrebbe lasciare il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Gemelli e successivamente la struttura, come annuncia la sua ex moglie Rita Rusic, arrivata in Italia da Miami insieme ai figli Mario e Vittoria Cecchi Gori.

‘Sono appena stata da Vittorio, era contento di vederci, si è emozionato e commosso’: così, intervistata da Adnkronos, Rita Rusic parla delle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori.

Vittorio Cecchi Gori colpito da un’ischemia: come sta?

L’imprenditore è stato colpito da un’ischemia il 24 dicembre 2017: ricoverato in terapia intensiva, è stato anche colpito da complicanze cardiache, ma ora Cecchi Gori respira autonomamente.

La situazione resta critica, anche se secondo l’ex moglie ‘il professor Antonelli mi ha assicurato che, se continua così, tra un paio di giorni potrà lasciare questo reparto’. Bisognerà invece aspettare un po’ di più per le dimissioni dall’ospedale.

Valeria Marini: ‘L’importante ora è la salute’

Del malore di Vittorio Cecchi Gori ha parlato anche Valeria Marini: ‘Chiamavo, chiamavo, chiamavo. Il suo cellulare era staccato. E ho cominciato a preoccuparmi’, ha detto la showgirl, legata al produttore per sei anni e con cui avrebbe dovuto passare le vacanze di Natale.

La Marini ha aggiunto di aver ricevuto tante telefonate di persone che volevano avere notizie di Cecchi Gori, persone che vogliono andarlo a trovare, anche se al momento, per Marini, l’unica cosa che conta è che Cecchi Gori si riprenda dal malore.

‘Sono sicura – dice la showgirl al Corriere della Sera- che in questo momento molti amici si sono resi conto di volergli bene e chiedono sue notizie. L’importante è la salute adesso. Tutto il resto si risolverà’.