Nuova polemica per la foto che Sonia Bruganelli ha postato su Instagram, lo scatto della figlia Adele su un jet privato. La famiglia di Paolo Bonolis ha scelto il Kenia come meta per le vacanze natalizie, ma ancora prima di arrivare, era esplosa la nuova bagarre social per il lusso ostentato. Critiche alle quali Bruganelli non si è sottratta, ricordando quanto diceva in passato: ‘Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa’.

‘Non ostento ricchezza. Siete voi che in una foto di una bambina con dei giornali sottolineate il fatto che è su un aereo privato’. Così Sonia Bruganelli risponde ai commentatori inferociti per lo ‘sfoggio sfrontato di super agi’.

La famiglia Bonolis in vacanza in Kenya: ma è polemica

Terminato l’impegno in Music, Paolo Bonolis ha portato la famiglia in Kenya per le vacanze: a far infuriare i followers di Sonia Bruganelli è però la foto – innocente – di Adele, ripresa all’interno di un jet privato.

‘Ovviamente i giornali sono tutti suoi!!’, la didascalia con cui la moglie di Bonolis condivide lo scatto della figlia.

Ma l’attenzione dei followers cade su un altro dettaglio, appunto quello dell’aereo privato, e sono immediate le critiche feroci per questa ‘ostentazione di ricchezza‘.

Sonia Bruganelli: ‘Non ostento ricchezza’

Nonostante sia in vacanza, Bruganelli si prende cinque minuti di tempo per rispondere, sottolineando come la foto volesse dire tutt’altro e che poter volare su un jet privato non significa niente, anzi preferiscono viaggiare con tanta gente.

Alle accuse di gioire alle spalle della gente, infine, Bruganelli replica di non farlo, anche perché il fatto che la sua famiglia possa prendere un aereo privato non cambia di un millesimo la vita di ognuno.

Bruganelli e il jet privato: il precedente

Non è la prima volta che il jet privato fa finire nei guai la moglie di Paolo Bonolis: nel 2016 la Bruganelli aveva postato la foto del viaggio in jet privato per raggiungere Formentera, attirandosi anche in quell’occasione numerose critiche.

E anche all’epoca, non era mancata la risposta pepata: premesso che l’aereo privato non è di proprietà della famiglia Bonolis – che lo affitta per comodità, avendo numerosi bimbi – Bruganelli aveva sottolineato che l’Italia è quel paese dove per essere apprezzato sui social network è meglio postare una foto in posti ‘comuni’, meglio se ‘vestito come un poveraccio’.

‘Italiani siate più positivi e meno frustrati: la vostra negatività è la rovina della vostra vita e del vostro paese’, aveva concluso la moglie di Paolo Bonolis. Ma oltre un anno e mezzo dopo, poco è cambiato…