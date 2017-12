Un nuovo amore per Paola Barale? Così sembrava da una recente intervista, ma la showgirl smentisce in tempo quasi reale. Se inizialmente Barale aveva parlato di un Capodanno in dolce compagnia, ha smentito dopo aver visto che la frase era stata sbattuta in prima pagina: ‘Si sa, i diretti interessati sono sempre gli ultimi a sapere le notizie… Ma questa notizia non c’è’. Che i fan della coppia Barale-Raz Degan possano ancora sperare?

‘Natale l’ho passato con i miei, Capodanno invece in dolce compagnia’: questa la confessione di Paola Barale che lasciava presagire un nuovo amore, ma la showgirl si affretta a smentire.

Paola Barale: ‘Capodanno in dolce compagnia’

È stato il settimanale Chi a lanciare la notizia, prendendo questa dichiarazione come l’anticipazione di un possibile nuovo fidanzato: ma la diretta interessata, via Instagram, replica con ironia: ‘Dalla faccia non si direbbe, e infatti non è vero. ‘Chi’ ha scritto questo titolo avrà forse bevuto un po’ troppo per le feste di Natale? E chi è la ‘dolce compagnia’ di cui si parla nell’intervista?’, scrive la Barale.

La showgirl si rammarica anche perché l’intervista doveva essere una buona occasione per parlare d’altro, e il messaggio si conclude con un ‘Auguri a tutti, anche a ‘Chi’ mi vuole fidanzata a tutti i costi… ‘.

Paola Barale: ‘Con Raz Degan è finita’

Nell’intervista al settimanale la Barale si era concentrata sulle novità professionali e anche sulla sua relazione passata con Raz Degan, confermando come, nonostante i due siano amici, tra loro sia finita da tempo, anche se è bello che la gente abbia sognato per tanto tempo una loro reunion.

Non è mancato anche un accenno alla maternità, che Barale definisce un argomento chiuso, cui forse avrebbe dovuto pensare prima, anche se non ha rimpianti.

Oggi la Barale dice no in modo fermo e deciso, fermo restando che in questa vita di passaggio non si può davvero calcolare nulla.

Barale: ‘Sogno il ritorno in tv: oggi faccio la travel-influencer’

Per quanto riguarda il lavoro, la Barale vorrebbe tornare in tv solo con un bel progetto, intanto si diverte sui social facendo la ‘travel influencer’, ossia raccontando i suoi viaggi ai fan che la seguono numerosi e che potrebbero prendere spunto.